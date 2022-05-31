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獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　遭改名發霉屋....台中居酒屋歇業2周

記者游瓊華／台中報導

台中大墩十四街一家知名日式居酒屋遭網友爆料，醬油罐蓋子竟長滿黴菌，黴菌在罐蓋底部整個炸開，另外水瓶底部竟還有一層像青苔的雜質。文章一出令人譁然，網友瘋狂洗店家Google評論，甚至將店家日式居酒屋改為「醬油發霉屋」。店家隨後在臉書認錯、道歉，但網友依舊不買單，把該店洗到剩下3顆星。《ETtoday新聞雲》獨家聯繫上吳姓店長，店長透露「將歇業2周」重新整理環境，丟掉有問題的器具，符合衛生安全規定後再營業。

▲醬油罐黴菌炸開水瓶長青苔，居酒屋谷歌遭惡搞「發霉屋」店家公告：歇業2周。（圖／翻攝爆怨公社）

▲醬油罐黴菌炸開水瓶長青苔，居酒屋谷歌遭惡搞「發霉屋」店家公告：歇業2周。（圖／翻攝爆怨公社）

▲居酒屋谷歌遭惡搞「發霉屋」。（圖／翻攝google評論）

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▲居酒屋谷歌遭惡搞「發霉屋」。（圖／翻攝google評論）

據悉，該店已經開業8年，不僅許多藝人曾光臨，還上過知名美食節目推薦，客單價平均800多元左右，這次事件後，店家直接關閉臉書留言，不讓酸民繼續攻擊。

吳姓店長獨家向《ETtoday新聞雲》表示，發文的客人當天坐在包廂內，坦言有疏失，環境清潔會再改善，也會加強員工訓練，對於網友惡搞改名Google店家名稱，店長也說，網友的批評都虛心接受，會盡力改善，也會配合衛生單位稽查。

▲醬油罐黴菌炸開水瓶長青苔，居酒屋谷歌遭惡搞「發霉屋」店家公告：歇業2周。（圖／翻攝爆怨公社）

▲水瓶也被發現疑似有青苔。（圖／翻攝爆怨公社）

吳姓店長表示:「今天早上已經決定暫時休業兩個禮拜，會安排進行店內環境及設備器具徹底的清潔，至於有問題的器具用品都會全部丟掉，重新添購新的用品。對於昨晚用餐的客人，也在第一時間與他聯繫，誠摯地表達我們願意負起全部責任的誠意，希望能獲得他及朋友們的諒解；對於服務態度不佳的員工，會做最積極的處理。」

網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，日前到台中某日式居酒屋用餐，卻發現店裡的衛生超差，醬油瓶的蓋子竟然覆蓋一層厚厚的黴菌，「人生第一次看到醬油蓋子發霉到如此均勻，根本就是黴菌培養皿，告知店家也只是把醬油收走，完全沒有任何表示」，接著用餐時，餐點上了一大半，卻沒有提供茶水，她主動詢問後店員送來一壺水，但是水壺底部也非常髒，似乎沒有清洗乾淨，像覆蓋一層青苔，「回想整個用餐過程都非常反胃，一口水都不敢喝」。

衛生局表示，有關民眾前往旨揭店家消費，發現店家之醬油蓋內發霉不潔，水壺底部髒汙等衛生事項,食安處將於業者營業時間派員前往稽查，根據民眾投訴事項，查察店家環境、人員、設備、品保等餐飲操作衛生等項目，如發現有不符食品良好衛生規範準則事項，將依規開立限期改善通知書，責令業者限期改善，屆時將派員複查，倘複查仍不符規定，將依違反食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

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