　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

少尉徐大鈞駕AT-3殉職　國軍6年17起意外「墜機10次釀18人殉職」

政治中心／台北報導

空軍證實，高雄岡山空軍官校110年班的23歲徐大鈞少尉5月31日早上駕駛AT-3教練機實施單飛訓練時，於8時8分在岡山光點消失，而相關單位已尋獲機體殘骸及徐大鈞遺體。根據《東森新媒體ETtoday》統計，6年來國軍共發生17起意外事件，其中10起墜機，共釀18人殉職，包括前參謀總長沈一鳴。

▲徐大軍駕駛的AT-3教練機失事地點。（圖／民眾提供）

▲徐大軍駕駛的AT-3教練機失事地點。（圖／民眾提供）

以下為6年來國軍重大意外事件內容：

2016年雄風三型反艦飛彈誤射事件

中華民國海軍於2016年7月1日規畫在左營軍港水星碼頭內對500噸級金江號巡邏艦（ROCS PGG-610）進行年度甲類操演驗收，但在進行系統檢查時，由於人為因素導致錯誤發射一枚雄風三型反艦飛彈，射入澎湖縣望安鄉東吉嶼的東南方海域，擊中一艘高雄籍漁船駕駛艙，造成船上人員一死三傷。

2016年CM-11勇虎式戰車失衡墜溪

陸軍裝甲第五六四旅於2016年8月16日，在屏東恆春執行漢光演習預畫校閱科目，一輛CM-11勇虎式戰車疑似煞車故障造成戰車失衡，不慎翻覆陷入恆春鎮網紗溪，車上5人，上兵駕駛1名逃生，3名官兵（下士副車長兼射手、一兵裝填手、上士派代安全軍官）不幸當場身亡，陷入昏迷的中尉排長與死神搏鬥數天後仍不幸逝世。

2017年飛彈快艇擦撞娛樂船北洋號

海軍光華六號飛彈快艇於2017年3月18日執行任務，但卻在鼻頭角北方9浬處，撞上北洋號娛樂漁船，造成漁船船頭受損，所幸無人受傷，而目前漁船已返抵碧砂漁港，飛彈快艇則回到基隆港。

2017年幻象2000失聯

上尉何子雨於2017年7日駕駛幻象2000執行任務，未料卻在晚間6時43分時，該架飛機卻突然自雷達上消失，經搜救後仍未尋獲何子雨；2018年於消失光點附近找尋到戰機碎片殘骸，官方認定何子雨因公失蹤，半年後按程序宣告死亡，之後追晉少校軍階。

2018年F-16戰鬥機失聯墜毀

空軍一架F-16戰鬥機於2018年6月4日進行漢光三十四號演習，戰機卻突然從雷達光點上消失，下午1時43分確認墜毀於基隆粗坑附近山區，負責駕駛的是吳彥霆少校殉職，疑似飛機殘骸在瑞芳滴水子路29號發現。

2020年UH-60M黑鷹直升機墜毀

空軍一架UH-60M黑鷹直升機於2020年1月2日出勤，但卻失事墜毀於新北烏來山區。機上13名乘員中，包含時任國防部參謀總長沈一鳴空軍上將、國防部政治作戰局副局長于親文空軍少將、國防部參謀本部情報參謀次長室助理次長洪鴻鈞陸軍少將等階將領及國防部參謀本部首任總士官長韓正宏陸軍士官長等8人死亡，其中沈一鳴殉職前軍階達二級上將，使這次空難成為歷來國軍高級將領搭乘專機失事中，殉職將領軍階最高的紀錄。

2020年海軍陸戰隊漢光演習膠艇翻覆

海軍陸戰隊99旅於2020年7月3日進行漢光演習預演時，疑因海象不佳導致膠艇翻覆，艇上7名官兵全數落海，造成3人不幸罹難；上兵蔡博宇在家屬同意下放棄急救，拔管宣告死亡，上士陳志榮、中士操舟手阿瑪勒．道卡杜經全力搶救後亦不幸殉職。

2020年OH–58D聯合操演墜機

一架OH-58D戰搜直升機於2020年7月17日進行國軍漢光36號演習，任務完成後先前往新竹基地整補，起飛後發現引擎轉速過慢，啟動迫降程序最後墜落新竹機場，造成駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2員不幸殉職。

2020年金防部M41A3戰車翻車

陸軍金門防衞指揮部於2020年10月8日進行「聯合反登陸操演」，一輛型號M41A3戰車疑似車速過快翻覆，起火燃燒，造成2名軍人1死1傷，中士林楷強當場死亡。

2020年F-5E戰機墜海

空軍台東志航基地於2020年10月29日發生F-5E戰鬥機墜海起火意外，飛行員朱冠甍執行任務時因發動機故障，跳傘逃生，被救起後送醫不治。

2020年F-16A墜海

空軍第5聯隊蔣正志上校2020年11月17日駕駛F-16戰機進行夜航訓練，起飛不久就失聯，軍方偵獲黑盒子信號，但連日在花蓮空軍基地東北方海域做金屬探測及訊號精確定位作業，搜救無重大進展，至今仍沒找到蔣正志。國軍已認定殉職，並追晉少將。

2021年F-5E墜海

台東志航基地傳出意外，2架F-5E戰鬥機在台東旭海漁港東方1.4浬雷達光點消失，疑似兩台發生擦撞，研判機上各1人都跳傘逃生，機上兩名人員上尉潘穎諄、中尉羅尚樺皆不幸殉職。

2021年阿帕契誤射飛彈發射架

陸軍航空特戰指揮部601旅一架825阿帕契直昇機，今（3）日於屏東恆春機場演習，機組人員疑似誤觸開關，竟拋射出地獄火飛彈的發射架，所幸無人傷亡。對此，航特部表示已尋獲發射架，人機均安。

2022年F-16V墜海

F-16V單座戰機（機號6650）11日下午5時許在嘉義東石外海墜海，駕駛陳奕上尉殉職，得年28歲。經內政部核准入祀南投縣忠烈祠，而南投縣政府將於3月29日青年節當天，舉辦111年忠烈祠入祀及春季抗戰陣亡將士、殉難官民暨公祭本縣在營因公殉職戰士典禮，讓陳奕的英魂永留千秋。

2022年幻象2000墜海

台東志航基地14日上午11時25分一架幻象2000單座戰機光點消失，飛行員黃重凱中校在台東外海跳傘逃生獲救，空軍則證實是機械故障。

2022年IDF戰機卡跑道

與黃重凱墜機同日，台南空軍基地上午一架IDF戰機降落時，發生胎壓不足事件，一度卡在跑道。事後空軍司令部督察長柳惠千證實此事，並稱這樣故障不會影響飛機的妥善率，也不會影響到二聯隊的飛行訓練。

2022年AT-3教練機墜機

空軍證實，高雄岡山空軍官校110年班的23歲徐大鈞少尉5月31日早上駕駛AT-3教練機實施單飛訓練時，於8時8分在岡山光點消失，相關單位已尋獲機體殘骸及徐大鈞遺體。據悉，徐大鈞總飛行時數126.20小時、AT-3飛行時數為24小時。目前蔡英文已指示國防部釐清事故原因。

▼AT-3高教機。（非當事圖／記者李毓康攝）

▼AT-3高教機。（非當事圖／記者李毓康攝）

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

ET快訊
獨／醬油罐長黴菌遭改名發霉屋　台中居酒屋歇業2周
快訊／國民黨徵召　徐志榮拒絕：我從沒說過要選苗栗縣長
LIVE／23歲飛官徐大鈞駕AT-3墜機殉職　空軍最新說明
快訊／張蘭驚爆住院！汪小菲PO文大S吃違禁藥　媽媽傳氣到送醫
快訊／夫妻溯溪遭沖散　妻落水17小時尋獲！無生命跡象
汪小菲被爆「有5個對象」婚內出軌！狗仔宣布公開證據
明起入境全用唾液篩檢！陳時中：國內染疫率8%「超過境外移入」
快訊／6縣市大雨特報！　防雷擊強陣風
快訊／柯文哲轟中央下「白痴命令」　蘇貞昌回應了
確診才剛解隔　21歲男拿刀砍死親哥哥
快訊／蘇貞昌宣布：明起入境免鼻咽採檢　唾液篩檢就可離開機場
快訊／國道1號嚴重車禍！客運追撞2車　車頭全毀
醬油瓶「黴菌爆發照」讓1.4萬人崩潰　店家124字道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳歐珀、吳玉琴快篩陽「喉嚨不舒服」　昨才在立院攻防戰

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

批兒童疫苗「落後部署」　國民黨團：很多孩子都走了誰負責？

達克沃絲時隔1年再訪台　蘇貞昌：參議員非常力挺台灣

徐大鈞駕AT-3墜機殉職　黃捷：謝謝為台灣的付出

中央在板橋車站設兒童疫苗接種站？　侯友宜：看到記者會才知道

柯文哲轟兒童接種站「白痴命令」　蘇貞昌「動線不同」：合作對抗病毒

快訊／蘇貞昌宣布明起入境免鼻咽採檢　唾液篩檢就可離開機場

LIVE／空軍召開記者會　說明AT-3教練機光點消失、飛官徐大鈞殉職

LIVE／蔡英文接見美國參議員達克沃絲　談區域安全等3大議題

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

陳歐珀、吳玉琴快篩陽「喉嚨不舒服」　昨才在立院攻防戰

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

批兒童疫苗「落後部署」　國民黨團：很多孩子都走了誰負責？

達克沃絲時隔1年再訪台　蘇貞昌：參議員非常力挺台灣

徐大鈞駕AT-3墜機殉職　黃捷：謝謝為台灣的付出

中央在板橋車站設兒童疫苗接種站？　侯友宜：看到記者會才知道

柯文哲轟兒童接種站「白痴命令」　蘇貞昌「動線不同」：合作對抗病毒

快訊／蘇貞昌宣布明起入境免鼻咽採檢　唾液篩檢就可離開機場

LIVE／空軍召開記者會　說明AT-3教練機光點消失、飛官徐大鈞殉職

LIVE／蔡英文接見美國參議員達克沃絲　談區域安全等3大議題

汪小菲急傳訊求狗仔「別繼續爆料」！拿張蘭生病擋　被嗆：忍很久了

售價1195元！小米手環7快速開箱　螢幕亮度升級有感

楊冪「菜市場穿搭」登熱搜根本變走秀！　下衣失蹤火辣長腿現形

73年來首個2級颶風！「艾加沙」狂襲墨西哥南部　料將引發致命風暴

陳歐珀、吳玉琴快篩陽「喉嚨不舒服」　昨才在立院攻防戰

毛孩零食怎麼餵？ 三大重點評估吃零食不再成負擔

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　遭改名發霉屋....台中居酒屋歇業2周

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

鈴木誠也手指扭傷進傷兵名單　小熊7天9戰拉小聯盟投手補戰力

國境將解封「雄獅疫後首度大徵才」　首波釋出逾500職缺攬才

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

AT-3墜毀岡山飛官殉職　他看地圖嘆：保護民眾到最後一刻

快訊／蘇貞昌宣布明起入境免鼻咽採檢　唾液篩檢就可離開機場

朱學恒直播2小時收驚人斗內！加倍捐嗆爆側翼

柯文哲轟兒童接種站「白痴命令」　蘇貞昌：與篩檢站動線不同

快訊／徐大鈞駕AT-3教練機殉職　蔡英文哀慟不捨：釐清事故原因

立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職

陳時中：疫情發展逐漸南移、要再突破性往上可能性低

邊境何時開放？　陳時中透露1前提：6月初開會檢討觀光邊境旅遊

蔡炳坤確診6天社交APP才通知　諷：怎不早說？

周玉蔻再爆料徐巧芯　「曾為一張罰單罵分局長」

AT-3徐大鈞殉職飛行總時數曝光　空軍通知家屬緊急趕往高雄

自由廣場設施打站挨批白癡命令　他竟稱：中央在想辦法增加北市確診數

國父遺像砸出洞　綠委：該撤下了

10年來第4起！AT-3教練機又墜毀　23歲少尉徐大鈞殉職

更多熱門

相關新聞

AT-3墜毀飛官殉職！國防部6年「第16起重大事故」

AT-3墜毀飛官殉職！國防部6年「第16起重大事故」

高雄空軍官校AT-3一名學員上午8時3分進行飛行訓練時，卻在起飛5分鐘後光點消失，地點位於岡山區田厝一路77號附近，而不幸消息傳回，相關單位抵達現場後，發現少尉飛行官徐大鈞已經殉職，根據統計，這是國防部今年的第3起重大意外，此外，細數國防部過去6年，共發生16起重大意外、墜機10次、18人殉職。

快訊／少尉徐大鈞駕AT-3墜機殉職　空軍1100記者會說明

快訊／少尉徐大鈞駕AT-3墜機殉職　空軍1100記者會說明

AT-3飛官徐大鈞殉職　蘇貞昌指示國防部：快查失事原因

AT-3飛官徐大鈞殉職　蘇貞昌指示國防部：快查失事原因

23歲飛官徐大鈞殉職　國防部回應了

23歲飛官徐大鈞殉職　國防部回應了

飛官徐大鈞正面照曝！1個月爸祝他生日：飛翔快樂

飛官徐大鈞正面照曝！1個月爸祝他生日：飛翔快樂

關鍵字：

岡山國軍AT-3高教機墜機徐大鈞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

飛官徐大鈞正面照曝！1個月爸祝他生日：飛翔快樂

天虹副總撞死人水很深！刑事局副局長認了自請處分

AT-3教練機墜毀岡山　殉職「23歲少尉徐大鈞」背景曝光

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

更多

最夯影音

更多
王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面