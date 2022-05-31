陳時中透露快篩陽＝確診政策實施過程　「幾乎每天跟雙北通電話」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

隨著新冠疫情發展，國內防疫政策也邁入共存階段，而中央、雙北卻時常因防疫策略口水戰，被質疑中央地方溝通不順，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中30日在節目受訪時表示，自己一向認為要合作才會成功，跟陳（潤秋）局長、璩大成幾乎每天都會通電話，「我沒有通，莊人祥也會通，那大概都沒問題。」

陳時中表示，自己一向認為要合作才會成功，當指揮官也是一樣，非常重要就是跟地方政府合作，中央是在訂定政策，但執行面在地方，地方不想做、做得不好，中央都要概括來承受，這是攸關政策良心的問題，不能因為一些個人政治因素，讓防疫受到一點折扣。

對於中央跟地方的溝通，陳時中指出，地方首長是第一線，當然會很急，比如說快篩即確診這件事，柯文哲4月28日提出來，柯市長當然是看到國外一些相關政策在做所以提出，29日陳其邁也有出來講，說陽性率低、還不能這樣做，柯市長是醫療專業，他也馬上說這樣是對的。

陳時中接著說明，5月2日侯（友宜）市長說快篩陽即確診，當時自己有回應新北衛生局，這個時機點雖然台北、新北、桃園都可以這樣做，但外縣市民眾會不會因為這樣的方便性跑過來驗，在（雙北、桃園）醫療量能這麼緊繃的情況下，外縣市民眾再跑來，本來是好事，結果變成壓力，這樣有比較好嗎？所以時機要算。

陳時中表示，中央考慮事情的時候必須考慮三點：條件、方法、時機，快篩即確診的目的是早期診斷早期治療，但條件上，必須符合醫學倫理以及法律上對人身的限制自由。

陳時中說明，方法部分，符合醫學倫理的情況下、醫病決策共享，符合醫師專業、病人有知情同意權，病例定義清楚、無過度限制人身自由，並把一點點差異的偽陽性考慮進來，最後時機就是抓到各縣市快篩陽性率超過8成，這些是政策實施必須考慮的。

對於中央地方溝通問題，陳時中表示，溝通大部分都蠻順暢，自己跟陳（潤秋）局長、璩大成幾乎每天都會通電話，「我沒有通，莊人祥也會通，那大概都沒問題。」

陳時中舉例，4月25日宣布要做3+4，其實已經溝通一段時間，26日侯市長就行文要做0＋7嗎？指揮中心當時也回文說「陽性率還高，不宜。」事實上到現在居家隔離部分，陽性率最近一個禮拜已經超過25%，如果沒有3+4前面那個3，估計4月底到現在會增加60到80萬人的染疫。

陳時中表示，當時縣市首長開會時，也是陳其邁說高雄才10幾％還不能放，到現在因為居隔線縮小有25％，當然有一些問題，但政策思考還是要多方去考慮，大家都溝通很久，希望不要造成醫療過度負擔，不要太快爬升，如果要上升很快，就直接做0+7。