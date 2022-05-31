瘋電影／公共圖書館員　酷寒凍死街友人道圖書館給溫暖

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部非常人道主義議題的電影，關於流浪漢的故事，無家可歸的流浪漢幾乎是全世界的社會問題，經濟、治安與社會息息相關，電影沒有刻意強調老兵，但是確實許多一生奉獻的國家的老兵，在晚年無依無靠，甚至一身病痛，聯落腳處都沒有，而電影中沒有對來源給予太多描述，但卻提到並不是每個流浪漢都是低知識分子，其實有許多意想不到的天才在其中，只不過他們沒有被照顧和挖角的機會。

從佛法上來說，每件事情都有因果，而是因還是果端看事主以何種角度去評估，在天寒地凍的大自然環境中，被凍死都有其原因，但每個人如果都能以愛出發，去包容看待這些無家可歸的街友，分享自己能力所及的溫暖，這世界是不是更美好，整體上來看這部電影就是這個角度，我們不必用自己狹隘的理解去批評這些街友，男主肯定也有一個故事，但最後他能夠好好工作，有自己的能力，這表示不是每個街友都是永遠的街友，請給他們一些溫暖和祝福。



片 名：公共圖書館員

英文片名：The Public

類 型：劇情

上映日期：2022-05-20

片 長：01時59分

導 演： 艾米利奧艾斯特維茲(Emilio Estevez)

演 員： 亞歷鮑德溫(Alec Baldwin) 、 泰勒席林(Taylor Schilling) 、 吉娜馬隆(Jena Malone) 、 克里斯汀史萊特(Christian Slater) 、 傑佛瑞萊特(Jeffrey Wright) 、 艾米利奧艾斯特維茲(Emilio Estevez)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：輝洪開發



劇情大綱

人人都有追求知識的權利

寒冬將至，一股異常刺骨的北極寒風吹襲美國俄亥俄州的西南部城市辛辛那提。城市中為每個人平等開放的公共圖書館，成了無家可歸的人們與街頭流浪者短暫禦寒的所在。原本公共圖書館的館長默許這種行為。但在那個異常極端的夜裡，圖書館館長的心境也有了轉變…。

本因只是一群街友短暫需要一個避寒的去處，卻陰錯陽差演變為佔領圖書館的公民運動。隨著警方的介入調查，加上媒體推波助瀾的放送，在各方湊熱鬧的鄉民七嘴八舌的熱議加大了運動的聲量，卻似乎讓在公共圖書館裡的遊民們成為更孤立的存在。

▲文化中心圖書館，充滿人性溫暖。

▲從政有權勢久了，不會為民服務，只為自己。

▲價值觀相同女朋友很有內涵也很有眼光。

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