瘋電影／我不是英雄　敵人不可怕最可怕的是豬隊友

文／賴賴





瘋言瘋語：

電影真的可以豐富我們對這個世界的認識，如果沒有看這部電影，真不知道一個單純的善意，可以產生如此巨大的化學反應，最後變成什麼都不是，永遠不要小看小謊言的力量，可以排山倒海全盤摧毀，五顆星推薦的好作品，劇情處處有驚喜，而我們很可能都在這小差錯中出現。

劇情流暢好看，人設也非常合情合理，明明大家都出自善意，怎麼會變成這麼不堪，原來在這些細微處都有私心，如果從一開始撿到東西就交給警察不就單純多了，為什麼要放在自家中來產生矛盾，所以這個拾金不昧從一開始就不想要真的拾金不昧，而是自己也不吃虧的拾金不昧，很厲害的編劇，感佩得五體投地，好看。

片 名：我不是英雄

英文片名：A Hero

類 型：劇情

上映日期：2022-05-13

片 長：02時08分

導 演： 阿斯哈法哈蒂(Asghar Farhadi)

演 員： 阿米爾賈迪迪(Amir Jadidi) 、 莫森塔納班德(Mohsen Tanabandeh) 、 佛瑞絲黛莎德歐拉菲(Fereshteh Sadre Orafaiy) 、 莎莉娜法哈蒂(Sarina Farhadi)

國 家：伊朗

語 言：波斯語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

拉辛（阿米爾賈迪迪 飾）因為欠債而入獄，在為期兩天的假釋裡，他得知女友意外撿到一個裝有17枚金幣的手提包。拉辛原本想把這些金幣賣掉還債，但是可賣出的金額遠遠不夠。因此，拉辛轉而尋找手提包的主人，希望能藉此獲得一些獎金，沒想到他這項拾金不昧的「義舉」卻意外在社群媒體上爆紅……。

▲口吃的兒子是整個事件中唯一幫父親發聲的弱勢，不是很諷刺嗎?

▲女朋友為男友所做了一切對與不對的事情，事實證明圓謊是史上最困難的任務。

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