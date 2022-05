瘋電影／媽的多重宇宙　從每個錯誤抉擇分裂出一個宇宙

文/賴賴

瘋言瘋語:

首先如果這部片不是楊紫瓊,還真的會考慮要不要來嘗鮮,結果沒想到不但驚喜、驚訝還好到爆炸,沒有看任何影評講解來看時,節奏跳躍的感覺很像今敏的剪輯手法,但又沒那麼有質感,就是粗糙的喜感,非常特別的感受,像是一部B級片,最後竟然有A+的心靈底蘊,徹頭徹尾被騙到的感覺,太好笑又太好看,節奏之快也來不及思考,但是內容卻又那麼感同身受,尤其是那個貝果,太強大的震撼了。

時勢造英雄,在這個時期要做電影,成本太高收不回來,內容不夠大眾化也難以吸引票房,但大牌明星貴到死,於是小兵立大功的勵志故事又出現了,以一部大部分是黃皮膚的演員來搶攻世界電影市場,劇本導演力絕對是最大成功要件,這部電影可以看到許多電影的影子,而諷刺爆笑的橋段,以熱狗手指最賤最好笑,再也不要用刻板印象的制式價值觀來評斷任何新事物,是在這部電影學到的,而搞笑也可以搞得很有內涵,五顆星推薦,電影必修課。

電影中有個啟示相當驚世駭俗,那就是如果你跟你媽相處有問題,別懷疑不論在哪個宇宙他都是你媽,最好的方法就是趕快跟他在這輩子,此時此刻搞好關係,因為不論怎麼轉換宇宙或是輪迴,他都是你媽,這個點太強大,太可怕,也太具有教育內涵了。

片 名:媽的多重宇宙

英文片名:Everything Everywhere All at Once

類 型:動作、冒險、喜劇

上映日期:2022-04-22

片 長:02時20分

導 演: 丹尼爾關(Dan Kwan) 、 丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)

演 員: 楊紫瓊(Michelle Yeoh) 、 關繼威 、 潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis) 、 史蒂芬妮許(Stephanie Hsu)

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:台北双喜電影



劇情大綱

55歲的美國華裔移民秀蓮(楊紫瓊飾)家庭事業兩崩潰。在老爸爸(吳漢章飾)生日大壽這天,除了要阻止女兒(史蒂芬妮許)暴走出櫃、替無用丈夫(關繼威)擦屁股,還得去稅務局向古板大嬸(潔米李寇帝絲)解釋不太妙的稅務問題。甫踏進大樓電梯,軟爛丈夫竟搖身一變演起駭客任務,聲稱自己是另一個宇宙的版本,而艾芙琳也是千萬宇宙裡的其中一個。還來不及理解,邪惡勢力已在多元宇宙中蔓延,世界即將毀滅,只有在這它媽的宇宙裡、一無是處的艾芙琳才能拯救世界…

▲一人撐起一個家,要顧老小家計,還要工作家管,女人當自強。

▲從每個錯誤的抉擇點分裂出一個宇宙,這是熱狗手指宇宙。

▲史上最強大的對手就是跟自己唱反調的女兒。

