瘋電影／媽的多重宇宙　從每個錯誤抉擇分裂出一個宇宙

文／賴賴

瘋言瘋語：

首先如果這部片不是楊紫瓊，還真的會考慮要不要來嘗鮮，結果沒想到不但驚喜、驚訝還好到爆炸，沒有看任何影評講解來看時，節奏跳躍的感覺很像今敏的剪輯手法，但又沒那麼有質感，就是粗糙的喜感，非常特別的感受，像是一部B級片，最後竟然有A+的心靈底蘊，徹頭徹尾被騙到的感覺，太好笑又太好看，節奏之快也來不及思考，但是內容卻又那麼感同身受，尤其是那個貝果，太強大的震撼了。

時勢造英雄，在這個時期要做電影，成本太高收不回來，內容不夠大眾化也難以吸引票房，但大牌明星貴到死，於是小兵立大功的勵志故事又出現了，以一部大部分是黃皮膚的演員來搶攻世界電影市場，劇本導演力絕對是最大成功要件，這部電影可以看到許多電影的影子，而諷刺爆笑的橋段，以熱狗手指最賤最好笑，再也不要用刻板印象的制式價值觀來評斷任何新事物，是在這部電影學到的，而搞笑也可以搞得很有內涵，五顆星推薦，電影必修課。

電影中有個啟示相當驚世駭俗，那就是如果你跟你媽相處有問題，別懷疑不論在哪個宇宙他都是你媽，最好的方法就是趕快跟他在這輩子，此時此刻搞好關係，因為不論怎麼轉換宇宙或是輪迴，他都是你媽，這個點太強大，太可怕，也太具有教育內涵了。

片 名：媽的多重宇宙

英文片名：Everything Everywhere All at Once

類 型：動作、冒險、喜劇

上映日期：2022-04-22

片 長：02時20分

導 演： 丹尼爾關(Dan Kwan) 、 丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)

演 員： 楊紫瓊(Michelle Yeoh) 、 關繼威 、 潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis) 、 史蒂芬妮許(Stephanie Hsu)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：台北双喜電影



劇情大綱

55歲的美國華裔移民秀蓮（楊紫瓊飾）家庭事業兩崩潰。在老爸爸（吳漢章飾）生日大壽這天，除了要阻止女兒（史蒂芬妮許）暴走出櫃、替無用丈夫（關繼威）擦屁股，還得去稅務局向古板大嬸（潔米李寇帝絲）解釋不太妙的稅務問題。甫踏進大樓電梯，軟爛丈夫竟搖身一變演起駭客任務，聲稱自己是另一個宇宙的版本，而艾芙琳也是千萬宇宙裡的其中一個。還來不及理解，邪惡勢力已在多元宇宙中蔓延，世界即將毀滅，只有在這它媽的宇宙裡、一無是處的艾芙琳才能拯救世界…

▲一人撐起一個家，要顧老小家計，還要工作家管，女人當自強。

▲從每個錯誤的抉擇點分裂出一個宇宙，這是熱狗手指宇宙。

▲史上最強大的對手就是跟自己唱反調的女兒。

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