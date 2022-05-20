四期教育成佛有你／差點夭折的小女孩　母親用佛法續命

文／徐御格



四期教育徵文作品「佛陀的修行」銀獎：臥看四門前生緣

2022四期教育「成佛有你」全球徵文作品欣賞 徐御格：臥看四門前生緣

夜裡挑燈，沏一壺普洱，聽著屋外浠瀝瀝的小雨，品著淡淡的茶香，臥看四門遊觀悟前生，多麽精彩幸運有此法寶開智慧。

生，時光回到1989年的一個早晨，一個女娃呱呱墜地，但所有人不知道的是，她與人間差點擦身而過，在母親虔誠祈願的聲音中，在觀音菩薩的慈悲加護下，才順利抵達，而母親爲此發心18年的早餐茹素與不吃同自己生肖的牛肉，才讓她有機會到人間走一遭，這是生的力量也是願的力量，是人身難得的因緣聚合。

但正因這樣的不易，從小就有腦波不穩的現象，在別的小朋友都在健康成長的道路上時，她經常頭痛欲裂，情緒不穩，經常出入醫院，經常頭部貼滿了各種檢查的醫療設備，無數次聽著尖銳的核磁共振聲音，緊閉雙眼，看著各種紋路圖，等待檢查結果，對於這麽小的孩子是多麽恐懼害怕的經歷。在一次偶然看到媽媽的落淚，她在心中種下了一顆種子，一顆要讓自己健康的種子，一顆能讓母親安心的種子，一顆能讓父母和睦的種子。

老，小娃娃逐漸長大成小女孩，此時的她只知道每天要插香拜拜，只知道發心。在一次和外婆出去的路途上，偶然聽著幾位老人家們討論，念一段文字就會開智慧，讀書聰明，那時她剛上小學，看字還不識幾個，但努力念誦，從此開啓了親近善法，誦經的路途。這是她第一次接觸到普門品和心經。

爾後接觸的經典越來越多，但直到正信佛法前都只是文字誦經，直到逐漸讀懂經意。其中，最有感而發則是隨著考取大學，念誦妙法蓮華經，真的印證法華偈提到「紅蓮舌上放豪光、口中醍醐滴滴涼」，有著辯才無礙，口才好的能力，也因此時常擔當主持和朋友之間相互化解紛爭的第三者調解角色，讓她有機會可以用所學的智慧做善巧分享，撫慰人心。

病，女孩轉變成女人就是經期來臨，但對於她來説並不是一件好事，因爲從此每個月前三天就是折磨受難日，都會痛到下不來床，痛到臉色慘白，痛到無法上學，因此冰品跟她無緣，正是每個月的受苦，讓她感受生命不易，但因爲時間長，也將疼痛習以爲常。直到2016年，她28歲，自畢業創業後，拼命三郎的她，因爲一次意外，鼻骨斷裂，讓她有機會停下脚步，本不想放下事業工作，在一次打坐靜心過程中，決定轉變念頭，在母親的鼓勵下，短期到國外學習進修身心靈課程，從此改變經期問題再也不疼痛，彷佛重生一般。

死，2001年是美國五角大廈發生恐怖襲擊的911事件那年，也正是這個12歲小女孩第一次在校園的廣播中聽到自己的名字，以爲做錯事要被記過，帶著忐忑的心到教務處，但沒想到更讓人痛心的是，得知她的外公過世要趕著下臺中。

那一年對外是大事件，對她而言也是大事件，是首次面對生離死別，前一晚還和外公通電話，隔天就收到噩耗，第一次深刻感受無常。爾後她遠赴北京讀書創業，時常兩岸奔波，無數次生離死別幾乎都是在飛機上誦經流著淚度過，因爲下飛機面對的就是已經失去溫度等待她歸家的老人。隨著佛陀的智慧，一次又一次，彷彿是另類的練習，讓她能夠更平常心的面對。

沙門，隨著外公的離開，參加了人生第一次的大型法會，接觸了大乘佛法，瞭解皈依的真正含義。2006年，也是女孩17歲那年，一次偶然地藏法會的因緣下，開啓了女孩正信佛法的道路，才明白原來之前的一切累積都只是入門的因緣而已。

自從正信後，先後參加法鼓山的卓越營、中台山的小星辰等熏修，直到今日的龍樹EPL，這之間要感謝的僧衆真的太多，在不同時期不同階段給予女孩智慧光明，也體悟到要懂得問問題，學佛路途中，能遇明師不易，因緣具足時更要把握機會，好比佛陀修行的路途中出現的不同老師都是助緣。

臥看這女孩的前生真是經歷了常人所不一定經歷的故事，從腦波有問題的女孩到如今大學畢業、碩士畢業，更是自己創業有所成就，這之間真的離不開佛法的引領，生老病死沙門如同佛陀遊觀四門，發心、修行、菩提、涅槃不斷循環，每個念頭都是透過正知見正念的帶領不斷修習，而這個女孩就是我。

前生已過，當下即是今生，每個念頭皆輪迴，但愿用這前生的故事讓更多人明白學佛的殊勝因緣。此時，壺中的茶已見底，屋外的雨也停了，一道曙光映入眼前，那就是來生，學佛的今生來生，天亮了。

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