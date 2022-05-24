四期教育成佛有你／平平十九歲　您了悟生死我拭您金身

文／潘宣志





四期教育徵文作品「佛陀的修行」優選：修行的起點為何

2022四期教育「成佛有你」全球徵文作品欣賞 潘宣志：修行的起點為何

那天是佛陀出家紀念日，朋友們和我站在三尊金佛的腳邊，還有其他志工，沾溼新抹布，為佛尊淨身，同時那天也是我十九歲生日⋯⋯。

我始終不明白，為什麽在同樣在我這個年紀的悉達多，會想要離開王宮，去追求一個我想都沒想過、會為我人生帶來什麼不同的解答？過去十九年，如果我和他一樣處在身邊一切皆是美好事物的環境，學習各種知識，練就一身武藝，等著一展長才，我為何要出走？只因為在城門外看見老人、病人和死人？看見一絲解答的希望？就往未知的世界去過餘生。

我無法像個有八十年人生經歷的人，侃侃而談何謂生老病死在人生當中的意義，且青春難得，我尋那些如同神話一樣的故事中，還很遙遠的真理，對於我處在逐漸迅速、瘋狂的世界中看似不會使我更快樂。而老病死在我過去短短的十九年當中，更不要說是什麼大事；當然看過激勵人心的善良故事、和奮鬥生命的勵志自傳，但是當我回到依舊溫暖的歸宿，當我刷牙、喝水、睡覺時，那些刻痕會在安靜閒適的日常之間消融，隔天不見蹤影。

成為一名覺者，成佛，要覺的是什麼？一個人在不知道老病死之前的那份童心，我早已記不清楚，從那份單純去理解的世界會是什麼樣子；除了晴天霹靂般地體會這個世界之外，還有沒有什麼辦法使我也從那雙眼睛看出去，去聽，去感受我已經忘記我曾如何感受過的，甚至我壓根不曾覺察到的。

或許我一直想成為更成熟的人的這個想法，想變成能與這個世界相處時更得心應手的渴望，只把我推往離悉達多看見城外事物時，相似當下無比深刻的感受越來越遠而已；會不會漸漸地，我在用我以為變成一個更成熟的、大人的模樣，過生活的同時，我也對生老病死這種生命根本的問題，產生與我本該理解的生命相差的觀點。習慣面向終點、成果的生活模式，使我在人生、淺嚐的修行，抑或是其他種種瑣事，都只記得想著如何去？忘記為何來？

我手裡拿著剛擰乾的抹布，在金佛的腰際，歪著頭從側邊盯著金佛的眼睛，想著到底他那時十九歲才第一次看見老人、病人、死人，看見修行的人時，究竟在想什麼？淨佛結束之後，我們又在一旁聊天了一會，才啟程回家，路上我看見濱海公路上經過的砂石車，飛速地要往什麼地方去，司機可能正想著趕快到達目的地，之後晚餐要吃什麼⋯⋯。

>> 觀看 2022靈鷲山四期教育課程總覽



>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育