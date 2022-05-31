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辦公室10大「惱人行為」公開　只會動口令人討厭、搞小團體太幼稚

文／職場人

職場人們有沒有遇過讓你極度厭煩的「辦公室惱人行為」呢？上班就已經很累很辛苦了，還要忍受這些顧人怨的行為，但為了職場的人際關係通常還要微笑面對，實在很辛苦。現在就來看看《網路溫度計》為大家整理的10大討厭行為吧～（編輯自己很討厭的行為這次都有上榜！）

（以下行為按照網路聲量排序）

辦公室惱人行為10.午休時間狂敲鍵盤、滑鼠

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▲辦公室惱人行為。（圖／pexels，下同）

職場人們的公司是有固定休息時間嗎？如果公司裡是有午休時間的話，特別喜歡在這個時段使用電腦的人，肯定會打擾到他人休息，不管是處理公事、又或是跟朋友聊天，在安靜時刻敲打鍵盤、點按滑鼠的聲音實在格外響亮。編輯建議還是適時讓自己休息一下，才會更有上班的動力喔！

辦公室惱人行為9.偷看同事電腦LINE訊息

編輯認為只要是「偷看訊息」，不管是透過電腦還是手機都是很惱人的行為！與同事共享螢幕時，難免會遇到訊息通知跳出的時候，此時就會有特別白目的同事會去注意你的訊息，甚至還會追著你問東問西，相信此時你肯定心想：「關你什麼事！」（編輯建議開會時隱藏訊息內容為佳）

辦公室惱人行為8.桌面雜物髒亂不願整理

職場人們遇過桌面雜物非常髒亂的同事嗎？他們的共通點就是當你善意提醒時，他們會說：「有研究指出桌面凌亂的人智商比較高！」如果你的雜物已經堆積到左鄰右舍，甚至使用過的餐具、吃過的外食包裝都不願意當天處理乾淨，這樣實在會影響到別人！（不准超線！）

辦公室惱人行為7.在座位上瘋狂抖腳、摳腳

緊緊相依的開放式辦公桌最討厭震動了！職場人們有沒有遇過喜歡動來動去、抖腳的同事？不知道牽一髮動全身嗎？（不是這樣用）你們動來動去可是整片工作區域連帶震動呀。而摳腳也是大忌，可以一坐下就換拖鞋，但能不能不要順便摳腳？誰知道等等會不會碰到你那「摳過腳的手」！

辦公室惱人行為6.炫耀自己的學歷或經歷

「我之前在ＸＸ大學的時候⋯」、「我之前出國唸書的時候⋯」這種開口閉口都以學歷和資歷聊天的人，難免會讓人覺得你是在炫耀過往。但其實大家最後都在同一間公司、同一職位任職，那或許在辦事效率及素質上是差不多的，彼此都一樣很優秀！

辦公室惱人行為5.搞小團體排擠其他同事

不管是職場還是校園，難免會遇到喜歡搞小團體的同事，排擠、孤立別人實在是太幼稚，而且這樣的行為完全就是職場霸凌，可不可以把心思放在工作上呢？如果被排擠的人自己有問題（愛摳腳之類的）那還說得過去，如果單純是因為自己討厭某人而無差別孤立他，真的很不可取耶！

辦公室惱人行為4.隨處剪指甲、剃牙垢

不能在家把指甲剪完嗎？每次在自己位置上大剪指甲的人，不僅聲音會干擾到別人，你剪下的指甲搞不好還會噴到別人位置上，編輯就遇過有同事脫鞋脫襪，並把腳伸到會議室桌上剪腳指甲，心裡真的是問號滿滿耶！（一直用手摳牙也很不禮貌）

辦公室惱人行為3.不戴口罩在你旁邊咳嗽

現在疫情那麼嚴重，怎麼可以不戴口罩在旁邊咳嗽、打噴嚏呢？（現在是敏感時期好嗎）這種非常時期大家口罩都不離身，看到這種景象除了傻眼還真不知道可以有什麼反應，編輯還遇過每次講話就把口罩拿下來的同事，那請問這樣戴口罩的意義在⋯⋯？

辦公室惱人行為2.私下抱怨同事主管多難搞

工作上難免有不滿意或不順遂的事，可能是很雷的主管或是難相處的同事，但每個職場肯定都會有那種言行不一的雙面人，總是很會拍同事馬屁，不然就是對主管瘋狂諂媚，但一下班後就秒變臉，把平時關係看起來很好的同事全部罵一遍，一上班又裝沒事！（給他一個笑臉•ᴗ•）

辦公室惱人行為1.講八卦比工作還要積極

適時地聊一些八卦、閒事或許是苦悶上班日常的一種放鬆，但如果開口閉口都是「誰誰誰怎麼樣」，聽久了肯定會膩的，大家公認最討人的行為就是「講八卦比工作還要積極」，我們是來工作的，一天到晚都在聊八卦真的太誇張了！

關於以上10大「辦公室的惱人行為」，職場人們如果還有哪些受不了的行為，可以留言跟編輯分享喔！

Source：《DailyView網路溫度計》—可以不要這麼討人厭嗎？辦公室惱人10大行為你也很常做？

【延伸閱讀】

5個求職NG行為！早到遲到都不行，牢記注意事項打贏難纏面試仗

5項NG行為看在老闆眼裡都是「裁員」首選

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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