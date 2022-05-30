　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

拜登強調援烏但不送能射俄羅斯火箭　傳法國記者命喪烏東

▲▼MLRS多管火箭。（圖／路透）

▲MLRS多管火箭。（圖／路透）

中央社

烏克蘭盧甘斯克州今天傳出有法國記者死亡，烏國國防部則說，俄羅斯準備恢復對烏國東部斯拉夫揚斯克區的攻勢。同日美國總統拜登表示，不會把能射進俄國的火箭系統送到烏克蘭。

路透社報導，烏國東部盧甘斯克州（Luhansk）的州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，一輛裝甲交通工具遭俄軍砲彈的彈片擊中，造成一名法國記者死亡，隨後盧甘斯克州暫停疏散平民。

蓋戴在應用程式（App）Telegram寫道，彈片射穿車輛的防護層，殺死車內記者。法國外交部說正在確認相關消息。

另外，烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）今天表示，俄軍正在重新部署，準備恢復在烏東斯拉夫揚斯克地區（Sloviansk）方向的攻勢，同時繼續嘗試包圍北頓內茨克市（Sievierodonetsk）。

莫圖茲雅尼克在簡報會上說：「在斯拉夫揚斯克（軸線），敵軍正在重新部署，準備在伊久姆（Izium）-巴爾文科沃（Barvinkove）和伊久姆-斯拉夫揚斯克等方向恢復攻擊。」

他並表示，烏克蘭部隊試圖朝俄軍防守的沿海地區挺進，並取得若干成功。

戰鬥最激烈的區域是北頓內茨克市附近，這座城市是烏克蘭部隊在烏東頓巴斯地區（Donbas）盧甘斯克州最後一個重要據點。莫圖茲雅尼克表示，烏軍正竭盡所能避免俄軍完全包圍此城。

北頓內茨克市若淪陷，可協助莫斯科當局鞏固對頓巴斯地區的掌控。頓巴斯大片土地現已受到烏克蘭的親俄分離主義份子控制。

美國總統拜登（Joe Biden）今天則說，美國不會把能射進俄羅斯的火箭系統送到烏克蘭。此前有報導稱，拜登政府準備把先進長程火箭系統送至基輔（Kyiv）。

俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）隨後形容，華府這項決定很「理性」。

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

ET快訊
汪小菲偷改聲明「刪掉1字」挨轟！　陸網力挺大S：體面人
S媽揭「大S吃藥真相」　哽咽批汪小菲
他在郵局存505萬放37年0利息！中華郵政打臉回應了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

拜登強調援烏但不送能射俄羅斯火箭　傳法國記者命喪烏東

英國情報：俄軍在烏克蘭發生「小規模叛亂」　缺乏基層軍官領兵

共機「單日18度」擾台防空識別區　今年次高頻率

俄軍進逼北頓內茨克市中心　6成受損建築戰後只能拆了

芬蘭將在「聖誕老人村」部署F-35　俄媒：可能為北約快速反應部隊

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

拜登強調援烏但不送能射俄羅斯火箭　傳法國記者命喪烏東

英國情報：俄軍在烏克蘭發生「小規模叛亂」　缺乏基層軍官領兵

共機「單日18度」擾台防空識別區　今年次高頻率

俄軍進逼北頓內茨克市中心　6成受損建築戰後只能拆了

芬蘭將在「聖誕老人村」部署F-35　俄媒：可能為北約快速反應部隊

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應：感謝陳時中

巴特勒最後賭三分：隊友都喜歡　奮戰48分鐘還想做更多

納豆術後近況曝光「穿內褲都會跌倒」　依依生日陪復健：算很好了

《青你3》男團被倒奶事件害慘！「幾乎0活動」官方後援會宣布停更

土耳其提議：主辦俄烏、聯合國三方會談　將戰爭負面影響降至最低

痘肌必備神隊友！8款抗痘保養人氣新品　NARUKO茶樹3寶推BT21限定版

SBL最狂獎項大黑馬是他！　姜廣謙目標升級領航猿

郭俊麟尋求生涯首勝　強碰防禦率王羅昂

IU坎城返韓「維持傳統」買法國巧克力寵粉！　上車前一句嘮叨融化了

邊境何時開放？　陳時中透露1前提：6月初開會檢討觀光邊境旅遊

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

軍武熱門新聞

拜登：不送能射俄羅斯火箭

英國情報：俄軍基層在烏發生「小規模叛亂」

共機單日18度擾台防空識別區　今年次高頻率

烏東嚴峻 俄軍進逼北頓內茨克市

芬蘭將在「聖誕老人村」附近部署F-35戰機

波蘭加購500套海馬斯火箭　最大射程達300公里

「珠海雲」號是軍事用途？　陸媒回諷

俄世界最快戰機逼近挪威、芬蘭　北約F-35攔截

美軍世界彼端吃漢堡王　俄軍邊境10英里吃口糧

殲-35原型機試飛　網：F-22機身+F-35機艙

「世界最強驅逐艦」被發現一身鏽

開戰後首架！　俄Su-35戰機遭擊落影片曝

烏坵駐軍的故事（六）指揮官自戕

殲-35創陸首度新機配新發動機

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

資產全存股「年賺250萬」　友聽1句話驚呆

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　仍會重複感染

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」

天虹副總撞死人水很深！刑事局副局長認了自請處分

34歲蔡允潔交往半年閃婚！凍卵遭醫診斷「卵巢衰退」當場淚崩

桃園男車禍被打3分鐘全身傷　竟是爸爸設局

鹹酥雞攤「最吸油食材」Top4！她推喝這1杯增代謝

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

5星座下半年「人見人愛」！人際、事業運大旺

更多

最夯影音

更多
中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼
《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面