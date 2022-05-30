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俄軍進逼北頓內茨克市中心　6成受損建築戰後只能拆了

▲▼2022年5月24日，親俄部隊的2S1 Gvozdika 122mm自走榴彈炮向北頓內茨克（Sievierodonetsk）發射。（圖／路透）

▲北頓內茨克（Sievierodonetsk）遭炮擊。（圖／路透）

中央社

烏克蘭盧甘斯克州州長蓋戴今天說，儘管俄羅斯軍隊面臨強烈抵抗，他們仍進逼烏克蘭東部城市北頓內茨克市中心。另外，英國國防部指出，俄軍中階和低階軍官似乎遭受毀滅性折損。

盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）在社群媒體發布聲明說：「俄羅斯人正向北頓內茨克（Severodonetsk）市中心推進，戰鬥仍持續進行，情勢非常嚴峻。」

俄國在侵略烏克蘭的戰爭初期沒能攻下烏國首都基輔，之後俄軍已把重心轉移到烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas），並試圖鞏固他們已掌控的土地。

蓋戴在通訊軟體Telegram指出：「北頓內茨克的重要基礎設施遭摧毀，60%的受損民宅無法復原。」

英國國防部今天表示，俄國軍隊在入侵烏克蘭的戰爭中，中階和低階軍官似乎遭受毀滅性折損，這添增未來軍事效能削弱的可能性。

英國國防部在推特（Twitter）發文指出：「根據數則有關俄國駐烏克蘭部隊發生局部叛亂的可靠消息，缺乏經驗豐富且可靠的排長和連長，可能會導致士氣進一步下滑，且紀律依然很差。」

英國國防部還說，損失了年輕軍官，可能會讓俄國在軍事指揮和軍事管制現代化方面的問題更加惡化。

另外，俄羅斯國防部今天表示，俄軍攻擊了烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的造船廠設施。

國防部提到，俄軍砲火襲擊尼古拉耶夫奧基安造船廠（Okean Shipyard）的棚廠，摧毀了車輛和其他設備。

但路透社無法獨立查證前述消息。

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