英國情報：俄軍在烏克蘭發生「小規模叛亂」　缺乏基層軍官領兵

▲英國情報顯示,俄軍可能在烏克蘭發生「小規模叛亂」。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

英國國防部在推特上發表的俄烏戰況情報指出,俄軍因為在戰爭中損失大量中低階軍官,導致部隊的指揮管制發生問題,甚至有多個可靠的報告顯示,俄軍在烏克蘭發生了多起小規模叛亂。

英國國防部指出,俄軍在戰爭中,損失大量初階與中階軍官,導致旅長或營長可能要親自部署到更危險的前線,因為他們被不可通融的責任綁住, 同樣的初階軍官必須領導最低階層的戰術行動,因為軍隊缺乏高度訓練和授權的士官(NCO)當幹部,但是在西方的軍隊裡通常是由士官擔任這個角色。

英國國防部提到,因為損失大量年輕世代的專業軍官,可能會讓現在的現代化指揮管制問題,更加雪上加霜, 由於缺乏基層軍官領導,正在烏克蘭拼湊由多個單位生還者重組的營級戰術群(BTG)可能不太有戰力。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZlY83BdoL1



#StandWithUkraine pic.twitter.com/A9VVmuIBU4