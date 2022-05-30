英國情報：俄軍在烏克蘭發生「小規模叛亂」　缺乏基層軍官領兵

▲英國情報顯示，俄軍可能在烏克蘭發生「小規模叛亂」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國國防部在推特上發表的俄烏戰況情報指出，俄軍因為在戰爭中損失大量中低階軍官，導致部隊的指揮管制發生問題，甚至有多個可靠的報告顯示，俄軍在烏克蘭發生了多起小規模叛亂。

英國國防部指出，俄軍在戰爭中，損失大量初階與中階軍官，導致旅長或營長可能要親自部署到更危險的前線，因為他們被不可通融的責任綁住， 同樣的初階軍官必須領導最低階層的戰術行動，因為軍隊缺乏高度訓練和授權的士官（NCO）當幹部，但是在西方的軍隊裡通常是由士官擔任這個角色。

英國國防部提到，因為損失大量年輕世代的專業軍官，可能會讓現在的現代化指揮管制問題，更加雪上加霜， 由於缺乏基層軍官領導，正在烏克蘭拼湊由多個單位生還者重組的營級戰術群（BTG）可能不太有戰力。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/A9VVmuIBU4 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 30, 2022

英國國防部指出，有多個可靠的報告顯示，俄軍在烏克蘭發生小規模叛亂，因為缺乏有經驗且可信賴的排長與連長，可能會導致士氣滴下的情況加劇，以及紀律廢弛的狀況持續發生。