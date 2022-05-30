快訊／新北提醒：兒童確診「6症狀」可自行就醫　居隔可步行、自駕

▲兒童確診「6症狀」可自行就醫。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

新北市中和2歲男童上個月19日凌晨病逝，為國內首例兒童重症，受到關注。時隔1個多月，男童爸爸29日發文控訴當時撥了4通119求救，但卻過了81分鐘才等到救護車。新北市衛生局下午則再次說明，若兒童確診，可以依照6症狀判斷，自行就醫。

此外，確保民眾於居家隔離或檢疫期間，或確診者於居家照護期間，若有相關醫療需求必須往返醫療機構時，可以及時前往。緊急就醫以119救護車為原則；輔助方式則依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。

COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件（指揮中心訂定）：

一、若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫（警訊表徵/就醫警訊）：

（一）發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗；（二）退燒後持續活動力不佳；（三）退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛；（四）持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；（五）超過12小時未進食或未解尿。

二、若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫（119送醫/緊急自行就醫條件）：

（一）抽搐；（二）意識不佳；（三）呼吸困難或有胸凹現象；（四）唇色發白或發紫；（五）血氧飽和度低於94%（如家中有）；（六）肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。