新北2歲童重症「疑延誤就醫亡」！爸淚討真相：消失81分鐘發生什麼

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新北2歲童重症「疑延誤就醫亡」！爸淚討真相：消失的81分鐘發生什麼

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊派專人陪同，以救護車送移工前往醫篩檢，並等待採檢結果，幸好係陰性，虛驚一場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新北市2歲男童上月確診重症亡，家屬指控政府延誤送醫。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新北市中和一名2歲男童成為國內首例兒童重症，不幸於4/19凌晨病逝，引發社會關注。男童爸爸昨（29日）晚間發文指控，過程中家屬打了4通119的電話，過了81分鐘才等到救護車，91分鐘才到達醫院，質疑延誤就醫釀憾事，希望政府公開真相，「消失的81分鐘發生了什麼事情？」不要再讓其他孩子遇上同樣的遭遇。

男童爸表示，他的兒子「恩恩」在4月中時確診後高燒不退，病情短時間迅速惡化，他們多次試圖求助中和衛生所電話卻不通，打通新北消防局後又收到必須回頭和衛生局確認的回覆，前前後後四通撥給119的電話，81分鐘才等到車，但最後兒子奮鬥了6天後，還是在4/19凌晨3:46分病逝，成為這波疫情中台灣第一例重症離世的兒童。

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▲男童爸發文呼籲政府公開真相。（圖／翻攝自臉書）

▲男童爸發文呼籲政府公開真相。（圖／翻攝自臉書，下同）

恩恩父親指出，他永遠忘不掉，自己在新竹確診隔離，只能隔著視訊看著發高燒的老婆手足無措，2個小孩也都發高燒，恩恩更是全身僵硬抽搐，痛到哀嚎，一度失去呼吸，夫妻倆只能在兩端拚了命地打電話向政府求救，「但打衛生所、衛生局都打不通，打1922只能紀錄轉達、打消防局又必須回頭和衛生局確認。」

恩恩爸質疑，在事發的4/14當天，全國確診人數874例，而新北市是360例確診，遠低於現在的程度，「為什麼119要花這麼久的時間聯絡新北市衛生局協調收治醫院，中間到底發生了什麼事情？為什麼讓恩恩等上81分鐘才坐上救護車，91分鐘才到達醫院？我想請相關單位給我們真相，消失的81分鐘發生了什麼事情？1922扮演的角色是什麼？為什麼消防局沒有辦法即時派車，並找到衛生局協助緊急就醫？」

▲男童爸發文呼籲政府公開真相。（圖／翻攝自臉書）

恩恩爸坦言，事後他們夫妻倆回想整個送醫流程，像是唯一的希望被點燃好幾次，又被熄滅好幾次，「實在是太無助，也讓身為爸爸的我很不甘心，充滿自責，每天都承受撕心裂肺的疼痛！」他希望依照政府資訊公開法和檔案法的規定，政府能向他們公布真相，並表示自己已在5/27時，準備好政府公開資料的申請書，寄交給「新北市政府」和「衛福部疾病管制署」。

恩恩爸說，希望他們夫妻前後多次聯繫119、衛生所、衛生局、1922的這些通聯紀錄，有紀錄的對話錄音可以被還原，「我也希望這些政府機關之間的橫向聯繫、處置流程等等，可以被公開，給我們一個真相，也給這整個制度一個檢討和改變的機會，不要再讓其他孩子遇上恩恩這樣的遭遇。」

恩恩爸也呼籲網友將文章分享出去，雖然兒子的離世是改變不了的事實，「但我們希望他的離開至少不要這樣地不明不白。希望您也可以幫助我完成這個卑微的願望！」

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