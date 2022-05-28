長髮妹脫光做SPA…驚見「攝影機對準自己」店家偷拍顧客惡行曝光

▲杭州女做SPA驚見攝影機拍下全裸一刻。（圖／翻攝自小強熱線）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州一名長髮正妹近日到一家理療館做SPA，期間洗了澡，然而當光著身子走出浴室時，抬頭一望驚見天花板上竟裝有一個能拍到整間房的攝影機，讓她難以接受。對於裝攝影機的原因，店方卻表示「是派出所要求裝的」，且不知原因。對於此說法，她並不認同，目前已向公安部門反映。

據《小強熱線》報導，事發於23日晚上，譚姓正妹到杭州藝境SPA杭州九堡店準備做一個全身SPA項目，並由服務員引領至一個一床兩浴室的小房間。之後，譚女洗澡，洗完光著身子出來抬頭一看，被該安裝在浴室門口、正對著鏡子的攝影機嚇了一跳，頓時興致全無。

做了多年SPA都未遇過如此境況的譚女，隨即找來技師詢問，但對方一會說沒有開鏡頭，一會說沒有聯網，最後她表示要報警，對方才願意讓她到樓下電腦看，結果就看到自己整個裸體被偷拍了。

警方介入後，包括譚女的畫面在內，SPA館近期的影片存儲已悉數被刪除，但譚女還是對在SPA房如此私密的場所安裝攝影機的原因百思不得其解，「店裡當時的解釋是派出所要求裝的，那我肯定是不信的，我要全身脫光做SPA的，這是不可以的，侵犯我的隱私。」店家負責人還稱，對於派出所安裝的主要目的，他們也不知道。

對此，轄區內的杭州市九堡派出所回應，他們要求店內的公共區域要安裝攝影機，並要明確告知消費者，但就沒有強制要求像SPA房這樣的私密場所也要安裝。

雖然店家負責人聲稱店內有貼牌子告知整個店都覆蓋攝影機，但譚女卻表示，店家沒有就此告知，也沒有任何提示。

目前，她已把情況反映給公安部門，九堡派出所表示會要求店家進行整改。