夜市風！檸檬手撕雞「簡單免開火」　酸辣開胃超夏天

記者黃君瀚／綜合報導

梅雨季報到，濕熱的天氣讓不少民眾失去胃口。《168懶人料理》示範自製台灣純正夜市風味的「檸檬手撕雞」，簡單免開火，酸辣的口感最能挑動味蕾，「沒胃口時真的真的只要這道就夠了」！



食材：

雞胸肉 1盒

檸檬 2顆

香菜 1-2株

洋蔥丁 少許

蔥 1株

薑 數片

米酒 1大匙

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調味料：

魚露 1大匙

日式醬油 2大匙

烏醋 1/2~1大匙

檸檬汁 少許

香油 少許

辣油 少許

白芝麻 少許

朝天椒 2根

蒜末 少許

小黃瓜 1條

做法：

1. 雞胸肉雙面抹點鹽，放上蔥段、薑片、米酒，入電鍋，外鍋1米杯（180ml）水蒸熟，放涼後剝成絲。

2. 檸檬1顆切片、1顆切半榨汁，辣椒切圈、蒜切末、香菜切小段、洋蔥切絲、小黃瓜刨成絲。

3. 小碗內放入蒜末、辣椒末、檸檬汁，加入香菜段，魚露1大匙、日式醬油2大匙、烏醋1/2-1大匙、香油、辣油、香菜、芝麻拌勻。

4. 取大碗（或保鮮盒）放入小黃瓜絲、洋蔥絲、雞絲、淋上醬汁，拌勻就開吃吧。

小Tips：

1. 雞胸肉蒸好後，若用筷子可以輕易穿透就是熟了，或是撥開最厚的地方，如果沒有血絲就是熟了。

2. 天氣再熱點的話，直接放保鮮盒搖勻，放冰箱冷藏，非常適合夏天的涼拌菜。冷藏建議3天內嗑完。

3. 調味喜歡辣一點酸一點都可以依照自己的口味作調整，合自己胃口就是最完美的比例。