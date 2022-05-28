發燒都只有3%！名醫喊話：小朋友打疫苗不需要挑廠牌

▲指揮中心記者會，台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內核准兒童新冠疫苗分為半劑量莫德納以及兒童劑型輝瑞／BNT疫苗2種，主要差異在於劑量，擔心疫苗引起的副作用，也讓家長陷入選擇廠牌的猶豫中。兒童感染科專家邱南昌今天就分析，過去相關報告指出，不管打哪一個廠牌，孩子發燒機會僅有3％，不用非打那個廠牌不可，只要盡早讓孩子得到疫苗保護，減少重症風險。

本土疫情延燒，國內本土病例大增，過去一週每天都增加約8萬例確診，而且近期兒童重症也受到關注，目前為止已經通報20例兒童重症個案，當中有9例出現腦炎情況，5人因為併發腦炎死亡。

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台灣兒童感染症醫學會理事長、馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌今日出席疫情記者會，說明新冠肺炎導致腦部病變致病機制，也談到兒童重症前驅症狀、相關治療與預防，他強調，新冠兒童重症比例仍然很低，但是更重要的是讓孩子避免感染、避免重症，施打預防針是重點。

國內本（5）月起讓兒童接種新冠疫苗，先後開放兩種mRNA疫苗，月初開打可用於6~11歲的莫德納疫苗，以成人劑量一半（每劑0.25毫升）來接種，含50微克的mRNA；月底開放接種的則是可用於5~11歲的輝瑞／BNT疫苗兒童劑型（每劑0.2毫升）含10微克的mRNA。因為擔心莫德納劑量較高可能副作用較多，不少家長搶打兒童BNT疫苗。

邱南昌說，家長對於疫苗安全性仍有疑慮，可是國外接種的大量資料來看，孩子施打疫苗安全性高。當然打針的部位可能會痛，前兩三天比較不舒服，現在小朋友打第一針，其實根據過去報告，不管打哪廠牌，孩子出現發燒的機率只有3%。

「不需要非打哪個廠牌的疫苗」邱南昌強調，沒有必要挑牌子，能早點打、讓孩子得到保護才是重點，兒童重症雖然只有發生幾個，但要完全預料哪個孩子會變成重症是相當困難的。

邱南昌也提到，本身有慢性病的孩子，一旦感染重症危險性更高，但有時被誤傳這群孩子不可打疫苗「這是絕對錯誤的」。例如有癲癇的孩子，只要一感染、一發燒，癲癇會更嚴重，他們更要施打，不要有錯誤概念。除非孩子目前慢性病狀況控制不穩定，那先把疾病控制住，若大致穩定，希望他們盡可能施打疫苗，早點得到保護。