高雄+9630！快篩陽即確診占87%　菁英年齡層確診比例攀高

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市28日新增9630例，確診人數僅次新北市，居全台第二。市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。衛生局表示，確診定義改變，今日確診者有87%都是在醫院、診所篩檢出，有助於高風險族群即時取得抗病毒藥物。

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有別於昨日1萬1239例的破萬狀況，今日確診數稍降。衛生局簡任技正潘炤穎表示，確診個案定義改變(快篩陽即確診)的第一天，高市府即啟動分流措施，昨日診所確診比例40.65%，不過今日診所確診比例達60.21%、醫院和社區篩檢站確診比例達26.72%，這兩者加起來達87%，而真正需要PCR採檢的部分僅13%，也就是說醫院、診所速度大幅提升，好處在於有些高風險族群能搶先取得抗病毒藥物，在第一時間獲得居家照護。

分析確診者年齡，在校園暫停實體課狀況下，0-11歲兒童確診比例也來到近一周最低點，比例是11.42%，顯示暫停實體課程有助於阻斷校園傳播鏈。12-19歲國、高中年齡層，今日確診比例是6.33%，也是近周以來最低點。

但要特別注意的是，40-49歲年齡層已連續4天確診比例上升，今日達18.04%，意味著職場風險高的族群，以活動、社交互動來說，是屬於職場菁英中間分子。65歲以上長者確診比例從昨日11.54%，今日上升到13.76%，提醒家中有確診者，要注意長者身體狀況，並注意防疫行為、活動區隔。

