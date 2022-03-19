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愛在家扶！ 2022「屏東家扶」志工聯合隊慶暨志工表揚

▲▼2022「屏東家扶」志工聯合隊慶暨志工表揚 。（圖／屏東家扶中心）

▲志工服務滿三十五年志工表揚-左至右為，郭忠雄、郭巾錦、范安煌主委、羅笑民、邱志和 。（圖／屏東家扶中心）

地方中心／綜合報導

屏東家扶中心所屬的四支志工隊:家扶之友會、屏東展愛隊、潮州展愛隊及恆春展愛隊，本週假家扶中心四樓禮堂辦理2022年志工聯合隊慶暨幹部交接、志工表揚活動，共有80名志工一同歡慶隊慶，大會中表揚熱心服務的志工，其中不乏服務時數逾2000個小時，或服務年資長達35年的資深志工伙伴，並頒發2022年新任志工隊隊長及幹部聘書，也透過影片一起回顧兩年來服務的點點滴滴。

兩年一次的志工聯合隊慶中，特別頒發「服務滿百」獎勵，感謝志工長年利用假日從事志願服務，屏東家扶現有志工共116 名，截至2021年12月，服務滿百的志工有106名 ，服務達1000個小時以上的志工有11名、2000個小時有3名，最高服務時數則有2700個小時。隊慶中也表揚服務年資滿5年、10年、15年、20年、25年、30年、35年之志工，共計39名，值得一提的是滿35年的資深志工有六名，志工熱忱投入服務的心，著實令人欽佩。志工們長期協助家扶中心的扶幼工作，舉凡為受助兒少辦理育樂營隊、協助發放物資、活動支援及受助家庭環境修繕等，都可以看到他們的身影。

▲▼2022「屏東家扶」志工聯合隊慶暨志工表揚 。（圖／屏東家扶中心）

▲四支志工隊聯合隊慶、慶生。（圖／屏東家扶中心）

屏東家扶的志工夥伴來自各行各業，利用自己休假時間或專長投入志願服務，有的甚至攜家帶眷、相約親朋好友一起投入服務，志工伙伴中有12對夫妻檔、7對親子檔、9對手足檔，還有1對祖孫檔。來自國境之南的恆春展愛隊志工─宋福達、林文華伉儷，林文華在家扶的服務年資滿20年，服務時數逾2000小時，宋福達在太太林文華的邀約下也加入，兩人同時獲得110年度屏東縣政府志願服務之銀質獎及銅牌獎。屏東展愛隊新任隊長周佳燕與先生李佳遠都是教職人員，夫妻倆同行一起投入志願服務、屏東展愛隊劉嘉薇服務年資滿15年，接任副隊長一職，先生李之甫也加入展愛隊一起服務，嘉薇笑說，買一送一，期待自己在這兩年內能夠有所發揮。

暱稱為小胖的潘忠詠，服務年資滿20年，是家扶的自立青年，接任家扶之友會新任會長，總在家扶中心的大小活動中看到他的身影，在投入服務過程中，小胖學習修正衝動的個性，也越來越成熟，如今成為會長，相信可以成為志工夥伴及家扶最有力的後盾。

屏東家扶中心傅敏峯主任感謝志工長久以來的付出，不論是捐款人、服務對象及志工都是家扶不斷往前努力的動力來源，志工的愛和付出著實落在屏東縣各個角落，也期盼有愛的社會各界人士能一起加入家扶志工行列，一起傳遞愛！有意者請洽屏東家扶08-7537123。

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