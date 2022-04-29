父母哪句話最傷孩子的心　屏東家扶調查「你讓我很失望」才第3名

▲屏東家扶中心調查，「父母哪句話最傷孩子的心」。（圖／屏東家扶中心提供，下同）



記者林彥臣／綜合報導

屏東家扶在4月23日至4月27日間，透過網路、街頭訪問共募集530人參與，票選父母曾說過話中「最讓小孩受傷的一句話」，結果以「你怎麼不去死一死」票數最高。屏東家扶主任傅敏峯指出428取諧音「是，兒保！」，選在28日公布結果，盼呼籲為人父母，要多關照自身情緒，莫讓一時情緒，讓惡語重重傷害孩子心靈。

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本次共有127名社工、342名民眾參與網路票選。網路票選結果發現:「最讓小孩受傷的一句話」前三名分別是「你怎麼不去死一死」(19%)、「你很沒用(台語無效)」(16%)、「你讓我很失望」(15%)。其中，不論社工或一般民眾都認為「你怎麼不去死一死」最傷孩子，但在社工眼中不同的是，家長常掛在嘴邊的「你怎麼這麼笨」(16%)，比「你讓我很失望」(13%)更傷小孩的心。

屏東家扶少年展力隊也走進公園，想了解孩子觀點與大人是否不同，邀請91名孩子來票選「最讓小孩受傷的一句話」，出人意外以「你可以跟你哥哥(姐姐)多學習」( 34%)得票最高，顯示對成長中的小孩，對手足比較的言語暴力孩子最有感，不是只有動手的暴力才叫暴力，心靈傷痛看不見，但更難痊癒！

這份調查同時公佈「給孩子最溫暖的一句話」與「最能鼓勵辛苦家長的一句話」。其中父母對孩子的暖心話以「不管發生什麼事，我都在你身邊」(28%)、「沒關係，下次再努力就好」(21%)、「謝謝你來當我的小孩，我愛你」(12%)得票最高。期待家長能多多練習說這三句話，對孩子要「大聲說愛，不要傷害」喔。

家扶基金會推動「4月28日是兒保日」今年邁入第10年，秉持預防兒童虐待要先給家長力氣，在「最能鼓勵家長的一句話」前三名分別是「照顧孩子不容易，你辛苦了」(20%)、「把自己照顧好，你可以更有力氣照顧家人」(19.6%)、「你已經很努力了，別急要相信自己」(19.2%)，邀請社會不吝給正在育兒的家長多一些支持，請民眾一起來挺父母、陪孩子、扶起整個家！