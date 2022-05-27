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嘉藥攜手王趁社福基金會　傳愛偏鄉兩代情

▲嘉南藥理大學高齡福祉養生管理系與台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會、台南市私立慈揚社會福利慈善事業基金會，前往偏鄉傳愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學高齡福祉養生管理系與台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會、台南市私立慈揚社會福利慈善事業基金會，前往偏鄉傳愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

五月是溫馨感恩的孝親季節，嘉南藥理大學高齡福祉養生管理系與台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會及台南市私立慈揚社會福利慈善事業基金會，攜手「走入偏鄉傳愛兩代情」，以母親節及端午節節慶為主題辦理四場活動，讓高福系學生志工至偏鄉社區發揮所長，投入關懷高齡者的服務行列以回饋社會。

▲嘉南藥理大學高齡福祉養生管理系與台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會、台南市私立慈揚社會福利慈善事業基金會，前往偏鄉傳愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「走入偏鄉傳愛兩代情」由嘉藥高齡福祉養生管理系25位學生志工，前往台南市官田渡頭社區及柳營士林社區進行長者關懷服務，活動設計暖身健促操、創意桌遊、膳食營養、音樂律動與藝文表演等不同主題，藉以引發長者學習興趣。另有手作活動輕黏土「花藝圖框」、「康乃馨」、「平安劍獅」，以及創意園藝「祈福草頭娃娃」，帶領長者完成別具特色的自創成品。

▲嘉南藥理大學高齡福祉養生管理系與台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會、台南市私立慈揚社會福利慈善事業基金會，前往偏鄉傳愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參與的學生們表示，很高興有機會服務偏鄉社區，即使上台表演緊張，但長者鼓勵與回饋讓學生志工們倍感窩心，也是最直接的肯定。過程中不僅有機會實踐自身專業以累積實務經驗，也在與長者近距離互動後，對銀髮族有很大改觀，看著長輩開心的笑容，充份體認「因為付出所以感動」的心情。當結束揮手道再見時，長者依依不捨的齊聚門口，這感覺令人動容，是激勵同學們持續傳遞快樂與溫暖的動力。

王趁社會福利慈善事業基金會是嘉南藥理大學創辦人王趁先生創設，一直積極透過辦理各項福利服務活動來照顧更多弱勢族群。除感謝各單位的熱心參與外，為讓服務推廣更多元化，希望善用學生力量支持社福機構，擴大服務的面向，也讓同學能做中學來實踐專業，讓正面力量與善心能擴及到社會各角落。

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