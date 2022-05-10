台灣汛期來襲！國軍完成救災整備　特戰、情蒐官、化學兵全待命

▲國軍救災。（資料照／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

國防部10日召開「國軍111年災害防救整備概況」記者會，已完成派遣兵力、機具，協助地方等整備工作，除了預置待命兵力外，也將安排聯絡官、情蒐官，以及特戰搜救等兵力。

面對天然災害的威脅，國軍依中央指導及地方政府需求，派遣兵力、機具，協助地方共同遂行災害防救任務，以有效降低災損。

首先，在「救災兵力整備」方面，針對易發生土石流及淹水潛勢地區，由各作戰區規劃防災預置兵力派遣，爭取災防救援時效，因應災情與救援需要，國軍各營區保持應援兵力依命救援。

另外，國防部也整備「連絡官、情蒐官派遣」，在防、離災階段，由本、外島作戰區（防衛部）及後備指揮部，依災防需求，規劃對22個縣市、518個區鄉鎮，派遣連絡官、情蒐官先期進駐並與地方政府建立連繫管道，他們將負責掌握地方災害情資，以及協助兵力申派事宜。

同時，安排「特戰搜救兵力」，由陸軍特戰指揮部及海軍陸戰隊編成搜救小組，依災情威脅，攜帶GPS定位儀、無線電、衛星電話等通資裝備與器材，派遣於山地或高風險潛勢地區。他們將協助災情蒐報、救災部隊引導、居民撤離及緊急救援等任務。

此外，國軍也安排「災後消毒防疫」，將整合三軍化學兵部隊，完成人員、裝備、機具之整備，可依災害復原或當前防疫需要，派遣兵力、機具，協助地方消毒及防疫工作，維護環境衛生與疫情防堵。

至於「救災資源整備」方面，國軍平時已完成各型車輛、工兵機具、航空器、膠舟，以及挖土機、生命探測器等各式救災裝具整備，依需求隨時投入救災支援任務。

在醫療整備部分，國軍各級醫院及三軍衛生部隊，編組救災醫療小組，並完成醫療救護資源整備，依需求遂行傷患醫療救護與後送支援作業。

而因應疫情，在救災防疫措施上，則依中央疫情指揮中心防疫指引，持恆要求官兵協助防救災時，嚴守各項防疫規範，降低疫情傳染風險。

▼國軍救災。（資料照／國防部提供）

