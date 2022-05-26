　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家裡沒電腦！國小童帶幼兒園弟「到圖書館上課」　館方1舉動超暖

▲一名國小男童到圖書館遠距上課，就讀幼兒園的弟弟則在一旁安靜看書。（圖／翻攝自Facebook／館長小編的圖書館日常）

▲一名國小男童到圖書館遠距上課，就讀幼兒園的弟弟則在一旁安靜看書。（圖／翻攝自Facebook／館長小編的圖書館日常）

記者閔文昱／綜合報導

國內疫情升溫，校園確診人數突破15萬，全台各縣市本周幾乎都採線上教學，但並非每人家中都有網路及設備。雲林土庫鎮圖書館館長就在臉書分享，一名國小男童帶著讀幼兒園的弟弟到圖書館，並打算用館內的電腦上學校的線上課程。館長得知後，馬上幫男童把座位系統關掉，讓他可以好好上課，而男童弟弟也在一旁安靜看書，暖心畫面感動不少網友。

土庫鎮圖書館館長透過臉書「館長小編的圖書館日常」發文表示，這名男童是圖書館的常客，六日都會窩在圖書館裡，不過這周周二早上8點，他就帶著看似還在讀幼兒園的弟弟出現在圖書館，原來是因這禮拜學校停課，需要用電腦上學校的線上課程，因此他才會在平日出現，並打算用借書證到櫃檯登記使用電腦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於圖書館有電腦使用規定，每台電腦使用登記時間達40分鐘時，就會強制登出下線，圖書館館長也好奇詢問，「如果老師上課上一半，你斷線被登出了怎麼辦？」男童則笑笑回覆，「再去櫃台刷一次啊！」對此，館長稱，「因為你今天是要上課，我會請館員叔叔阿姨把座位系統關掉，讓你可以好好上課。」於是男童就這樣一整個早上，乖乖的坐在電腦前上課，弟弟則自己在旁邊看書。

▲▼書店,書架,圖書館。（圖／pakutaso）

▲男童假日時都會出現在圖書館。（示意圖／pakutaso，與本文無關。）

館長推測，男童應是隔代教養的家庭，因為只有見過他的阿嬤，他常常自己待在圖書館裡面，時間到了，阿嬤來接回家。館長也透露，其實這個禮拜停課，如果家裡沒有電腦設備，或是沒有人照顧的話，是可以到學校去上學的，「因為阿嬤的擔心，沒有讓他們上學。選擇讓他們到圖書館來，用圖書館的電腦上課。」

館長說，他還在和男童說話的時候，館員就已經在幫對方解除座位系統，「我知道今天就算我不在場，館員們也會主動幫助他。當我們自己成為榜樣的時候，館員看你怎麼做，就會跟著做。不只做好份內的事，而是選擇多做一點。為愛多走一哩路！」

文章曝光後，馬上感動不少網友，紛紛留言「超有愛！善心圖書館」、「好暖！謝謝你們」、「謝謝館長和館員的協助接住弱勢家庭的學生」、「好感人，善的循環謝謝你們」、「好良善的循環啊！我喜歡」、「不知怎地，感動滿滿。圖書館有愛的故事」、「好棒的孩子們，好有溫度的圖書館」，作家吳若權也回「很感謝，也很感動」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
即／又1大學退場！華夏科大將停招　教育部證實了
即／桃園平鎮防汛道路崩塌　「4車掉落水圳」緊急搶救中
紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」全台灌2天！雨停時間曝
電視台驚傳「女主播剪衣」集體霸凌！離職主播爆內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉　他笑到流眼淚

轎班弟淋雨摔倒…板凳壞了「媽祖指示要換」　老闆拿出專用凳救援

家裡沒電腦！國小童帶幼兒園弟「到圖書館上課」　館方1舉動超暖

快篩陽=確診上路！醫「不擔心偽陽性」曝1情況棘手：這才是真黑數

30歲女官兵確診6天「敗血性休克亡」　打過1劑疫苗、接觸家人染疫

又1大學退場！華夏科大將停招　學生原校畢業「校產擬台科大接收」

雙北疫情高峰已過？前台大醫曝2可能原因：中南部邁向高點是確定的

長輩偷吃「老鼠瓜子」剩⅓！被抓包後傻眼　網看標註1功效笑翻

文策院董事長換人　前文化部政務次長彭俊亨接任

麥當勞玉米湯「免費加2料」！秒變西餐廳高級濃湯　她一喝直接跪了

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

吳姍儒放閃老公「結果後悔惹」　出關有幹嘛？炎亞綸妙答：我喜歡陽台

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉　他笑到流眼淚

轎班弟淋雨摔倒…板凳壞了「媽祖指示要換」　老闆拿出專用凳救援

家裡沒電腦！國小童帶幼兒園弟「到圖書館上課」　館方1舉動超暖

快篩陽=確診上路！醫「不擔心偽陽性」曝1情況棘手：這才是真黑數

30歲女官兵確診6天「敗血性休克亡」　打過1劑疫苗、接觸家人染疫

又1大學退場！華夏科大將停招　學生原校畢業「校產擬台科大接收」

雙北疫情高峰已過？前台大醫曝2可能原因：中南部邁向高點是確定的

長輩偷吃「老鼠瓜子」剩⅓！被抓包後傻眼　網看標註1功效笑翻

文策院董事長換人　前文化部政務次長彭俊亨接任

麥當勞玉米湯「免費加2料」！秒變西餐廳高級濃湯　她一喝直接跪了

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉　他笑到流眼淚

轎班弟淋雨摔倒…板凳壞了「媽祖指示要換」　老闆拿出專用凳救援

中油「最貪執行長」徐漢收賄案深夜審理！白手套20萬交保

日本將開放「外國觀光客入境」　最快26日公布新措施

單身女子訂家具到租屋處　遭恐怖司機壓上床性侵

家裡沒電腦！國小童帶幼兒園弟「到圖書館上課」　館方1舉動超暖

紀和均／萊豬判決讓地方自治進一步退五步

俄國會取消「從軍年齡上限」　為烏克蘭戰事增加兵力

普丁首度探望「侵略烏克蘭傷兵」：他們都是英雄　該當作英雄對待

台東本季最終戰　兄弟泰迪對決樂天狂威

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

生活熱門新聞

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」

30歲女官兵確診6天　敗血性休克亡

麥當勞玉米湯加2料　她一喝秒跪

雙北疫情高峰已過？前台大醫曝2可能原因

護理師累趴反彈！陳時中拍板：護病比上限1:7「每人每班5千津貼」

快篩陽即確診上路！醫曝1情況棘手：不擔心偽陽性

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

對流胞狂轟雨彈　週末這天才放晴

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

和快篩陽同學聚餐被記過！護專學生怒：獨裁學校？

即／高雄免費送快篩！「5對象」發放2劑　

國小童沒電腦到圖書館上課　館方1舉動超暖

更多熱門

相關新聞

女童沒錢買鞋　腳纏繃帶跑田徑

女童沒錢買鞋　腳纏繃帶跑田徑

儘管現代文明已相當進步，部分地區仍有家庭相當貧困，甚至連鞋子都買不起。菲律賓有一位女童非常熱愛跑步，卻因為家境清寒連一雙運動鞋都沒有，但她沒有放棄，甚至用「腳纏繃帶」的方式，參加學校多項田徑賽事，最後奪得3面金牌，貼文一出立刻引發網友熱議。

愛爾麗集團捐贈學生助學金200 萬

愛爾麗集團捐贈學生助學金200 萬

女兒遠距上英文！她「忘情唱1句」糗大了

女兒遠距上英文！她「忘情唱1句」糗大了

汪饋肩陪上數學課！認真臉笑翻媽

汪饋肩陪上數學課！認真臉笑翻媽

新北市圖汐止分館免費銀髮紓壓閱讀

新北市圖汐止分館免費銀髮紓壓閱讀

關鍵字：

圖書館遠距上課暖新聞愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

桃園平鎮道路崩塌　4車掉落水圳

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

電視台「女主播剪衣」集體霸凌！離職主播爆：小手段常發生

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」

是你嗎？全聯開出千萬發票

快訊／7-11開出4張千萬發票！

30歲女官兵確診6天　敗血性休克亡

兒童染疫6死「媽媽社團爆亂象」！醫說重話：真是瘋了

他狂腹瀉「被誤診腸躁症」！醫檢查驚：癌王三期了

第一眼看到女孩還是老人？

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

影射古林放水改名　名嘴本人也喊告

KTV唱1800元！妹子不付錢嗆：沒錢別交女友

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面