家裡沒電腦！國小童帶幼兒園弟「到圖書館上課」　館方1舉動超暖

▲一名國小男童到圖書館遠距上課，就讀幼兒園的弟弟則在一旁安靜看書。（圖／翻攝自Facebook／館長小編的圖書館日常）

記者閔文昱／綜合報導

國內疫情升溫，校園確診人數突破15萬，全台各縣市本周幾乎都採線上教學，但並非每人家中都有網路及設備。雲林土庫鎮圖書館館長就在臉書分享，一名國小男童帶著讀幼兒園的弟弟到圖書館，並打算用館內的電腦上學校的線上課程。館長得知後，馬上幫男童把座位系統關掉，讓他可以好好上課，而男童弟弟也在一旁安靜看書，暖心畫面感動不少網友。

土庫鎮圖書館館長透過臉書「館長小編的圖書館日常」發文表示，這名男童是圖書館的常客，六日都會窩在圖書館裡，不過這周周二早上8點，他就帶著看似還在讀幼兒園的弟弟出現在圖書館，原來是因這禮拜學校停課，需要用電腦上學校的線上課程，因此他才會在平日出現，並打算用借書證到櫃檯登記使用電腦。

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由於圖書館有電腦使用規定，每台電腦使用登記時間達40分鐘時，就會強制登出下線，圖書館館長也好奇詢問，「如果老師上課上一半，你斷線被登出了怎麼辦？」男童則笑笑回覆，「再去櫃台刷一次啊！」對此，館長稱，「因為你今天是要上課，我會請館員叔叔阿姨把座位系統關掉，讓你可以好好上課。」於是男童就這樣一整個早上，乖乖的坐在電腦前上課，弟弟則自己在旁邊看書。

▲男童假日時都會出現在圖書館。（示意圖／pakutaso，與本文無關。）

館長推測，男童應是隔代教養的家庭，因為只有見過他的阿嬤，他常常自己待在圖書館裡面，時間到了，阿嬤來接回家。館長也透露，其實這個禮拜停課，如果家裡沒有電腦設備，或是沒有人照顧的話，是可以到學校去上學的，「因為阿嬤的擔心，沒有讓他們上學。選擇讓他們到圖書館來，用圖書館的電腦上課。」

館長說，他還在和男童說話的時候，館員就已經在幫對方解除座位系統，「我知道今天就算我不在場，館員們也會主動幫助他。當我們自己成為榜樣的時候，館員看你怎麼做，就會跟著做。不只做好份內的事，而是選擇多做一點。為愛多走一哩路！」

文章曝光後，馬上感動不少網友，紛紛留言「超有愛！善心圖書館」、「好暖！謝謝你們」、「謝謝館長和館員的協助接住弱勢家庭的學生」、「好感人，善的循環謝謝你們」、「好良善的循環啊！我喜歡」、「不知怎地，感動滿滿。圖書館有愛的故事」、「好棒的孩子們，好有溫度的圖書館」，作家吳若權也回「很感謝，也很感動」。

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