漁船「海上撈到」千斤毒品原料進港前遭逮　可製13億K毒

▲42歲陳姓船長為毒品走私集團運毒，緝毒人員在金山磺港查到千斤的毒品原料 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴上容／基隆報導

42歲陳姓船長為毒品走私集團運毒，他今年3月開著漁船到彰化外海「接駁」毒品原料，從金山磺港闖關入境，被海巡尋獲，檢察官調查後今依違反毒品危害防制條例將陳等4人提起公訴。經調查，陳等人從「海上撈起」56桶、重達1118公斤毒品原料，一旦入境，可製成650公斤K他命，市價約超過台幣13億元。

基隆地檢署27日新聞稿指出，海巡署偵防分署苗栗查緝隊3月間接獲線報，販毒集團利用「誌誠168號」漁船，打算在海上交易毒品後，再從新北市金山磺港闖關上岸；檢察官於是指揮苗栗、基隆和海巡隊在金山磺港埋伏，抓一艘「誌」船進港。

緝毒人員3月18日下午近4時許，見「誌」船駛進磺港登檢，緝毒人員在船艙內搜出56桶機油桶，桶內裝滿不明粉末，經以拉曼光譜分析法檢驗，全是毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，毒品粉末重達1118公斤，純度高達98%。

緝毒人員當場逮捕船上的陳姓船長、台灣籍方姓船員、越南籍斐姓船員，再追出停在港口內、準備接貨的51歲貨車司機張家團等人。

檢方調查這批1118公斤毒品先驅原料海上「接駁」過程，原來是3月17日「誌誠168號」漁船陳姓船長從高雄旗津漁港報關出海後，陳男以船上無線電設備與運毒集團聯繫，將彰化外海上的裝著毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」的56桶機油桶打撈上船後，藏在船艙內，一路北上駛入金山磺港。

檢方複訊後將陳、張2人聲押禁見獲准，昨將2人依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

基隆地檢署主任檢察官陳映蓁表示，此次查獲的K命毒品先驅原料淨重高達1118公斤，若成功走私上岸，加工可製成約650公斤K他命，市價約逾台幣13億元，檢方會持續監控海岸線，嚴防毒品走私入境。