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真理褲妹「運動片」被指遭意淫！她怒譙正義魔人5大罪：吃飽太閒

▲▼女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊現身回應打臉。（圖／翻攝自日常分享Sona YouTube）

▲女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！（圖／翻攝自日常分享Sona YouTube）

實習記者林郁婷／綜合報導

一名女網友在Decard爆料指稱，女學生為了繳交體育課作業，上傳了身穿真理褲跳體操的影片，沒想到遭臉書社團轉PO，引來眾多男網友意淫，怒譙「實在太噁心！」沒想到隨後一名自稱是上傳體操片的真理褲女大生留言打臉，並公開個人IG帳號，希望能藉此增加粉絲數，看出對於被意淫絲毫不在意。對此，就有另一名女網友在Dcard列出「五大罪狀」，怒嗆那位正義魔人「你們這些女生是吃飽太閒？」

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▲ 女大生不在意網友的留言，只希望大家可以追蹤她的IG。（圖／翻攝自日常分享Sona YouTube）

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▲女大生曾參加過模特兒徵選活動，經常在社群平台曬出美照、分享生活日常。（圖／翻攝自rose_is__me）

一名正義女網友昨日在Dcard發文為女學生抱不平，「明明只是想繳個作業拿學分，突然發現自己的影片好幾千次觀看和一堆噁心的留言，會有多驚恐，更不可取的是還有人批評身材。」沒想到其中一名交「體操片」的真理褲女同學在下方留言，「既然莫名其妙被你們發現這個影片，那幫我追蹤一下IG吧」，變相打臉PO文的正義女網友，網路風向隨之逆轉。

對此，又有另一名女網友以「你們這些女生是吃飽太閒？」為題怒嗆正義魔人。她表示，首先「Yt本來就可以設隱私」，直接用公開的方式放在公開平台，不存在侵犯隱私權，再來是「當事人顯然樂在其中」，那些替別人發聲的女生想太多了。

第三「美好的事物一起欣賞」，如果今天是發猛男圖，也會有女生留言啊嘶、想要、好壯，但男生就不會反應這麼大，第四「不要耽誤別人」，有些女生因為男友同樣在那個社團，而大喊要分手，實際上卻又不敢分，只會耽誤別人的人生，最後是「讀書很重要」，一堆原文底下邏輯死去的科大，把滑低卡的時間拿去讀書。

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▲女網友貼出「五大罪狀」，怒嗆正義魔人「你們這些女生是吃飽太閒？」（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，立刻被其他網友讚爆，大讚原PO是「女孩版清流」，「幫你挺啦，那篇理論真的理論不完，欣賞很讚啊」、「不喜歡太過分的意淫（單純就人類社會禮儀的觀點）， 但上傳在公開平台被轉貼觀看的確沒有侵犯隱私的問題，也沒有被盜用剪輯成色情作品，下面反應真的太激烈，只能說體育老師跟學生都想的不夠周到，不想被品頭論足就不要公開上傳。」

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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