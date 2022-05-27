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社會 社會焦點 保障人權

男模會館揭密！　酒店小姐薪水高「玩起來比男生還要瘋」

不少人都十分好奇男公關店。（示意圖／pakutaso）

▲不少人都十分好奇男公關店。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

在先前本土案例的疫調時，發生了一件小插曲。有幾名確診者曾經出入俗稱為男公關店的男模會館，其中一人甚至是每天晚上都去，並且一路玩上早上九點。這也讓不少讀者好奇「男公關店有這麼好玩？」《CTWANT》就獨家訪問到現在經營男公關店的店長納哥，由他來跟各位讀者解釋，男公關店的消費模式與玩法。

本身也做過男公關的納哥，目前是在一家男模會館擔任店長。納哥表示，目前台灣的男公關店主要分成兩種，一種是傳統的男公關店，俗稱Fri店。這個名字是源自於1992年任達華主演的電影《星期五之舞男》。而另為一種，則就是登上新聞版面的男模店。

傳統Fri店是採取半開放式的座位設計。（示意圖／翻攝自roppongi）

▲傳統Fri店是採取半開放式的座位設計。

納哥解釋，Fri店的消費模式其實是以「場次」來計算，目前業界主要會用4個小時／場的方式來計算。如果是大的店，不論進場客人數量，一場的基本消費就是1.3萬到1.6萬。入店後，會依照來客人數來決定負責主陪的男公關人數，之後除了主陪之外，還會有副陪的副公關一起陪伴。

納哥提到，傳統Fri店其實都是半開放式的空間，沒有包廂。如果沒有指名的話，店家會在客人進店後，直接帶一批男公關到桌邊進行服務。而Fri店的特色就是在「公檯」，主陪的男公關會盡量釘著不動，但是還是有可能會因為調度的關係，再在每個客人之間流動，並不會固定下來。如果遇到客人之間搶男公關的話，這一方面就是考驗店家的調度技術，二方面就是考驗男公關本身安撫客人的技巧。

納哥表示，Fri店其實主要是靠賺取酒水費用維生，市場上一隻可能零售價格幾百元的酒，但是在Fri店的話價格可能會到兩三千元之多。而與店家拆分這中間的利潤，就成了Fri店男公關的主要收入。因此，要做男公關的話，酒量要好是第一要務。

男公關另外的收入就是俗稱為「賞大酒」的小費，以前的「賞大酒」真的就是一杯酒，客人要額外花費3至5百元購買大酒給男公關打賞，此時店家也會用廣播的方式「XX桌客人賞XX公關X杯大酒」來進行宣傳。但現在的賞大酒已經變成一種形式，並不會真的要男公關喝酒。納哥也提到，過去業界曾有男公關一個晚上獲得1千杯大酒的傳說，實際計算的話，等於該名男公關在一個晚上就入帳20萬至30萬之多。

男模店是採取包廂式的座位設計。（示意圖／翻攝自網路）

▲男模店是採取包廂式的座位設計。

而至於現在流行的男模店，其實本質上就與一般酒店相差無幾。客人店帶進宛如KTV般的包廂後，店家會帶一批男公關進來供客人挑選，基本至少要一個男公關對應一個客人。

在男公關入座後，消費就開始計算。基本上客人每小時支付的費用約在1680元至1800元左右。上班天數多的男公關，每10分鐘（俗稱一節）可以賺取140元左右的費用。相較於一般的酒店小姐每節費用220元，男公關的費用可以說是非常的低。

納哥甚至還私下表示，如果客人要跟酒店小姐「S」，除了基本的外框的檯費外，通常會額外再支付.5萬至2萬左右的小費。而如果客人要跟男模「S」，很少有男模有辦法收到額外的費用。

「男公關每節最高140元，女公關每節基本220元，說好的男女平等，同工同酬呢？」說到這個，納哥不禁氣憤了起來。但納哥也表示，這就是業界生態。

不過客人要跟男模「Ｓ」也並非都不付錢的，納哥就表示，自己有個很特別的客人，每次都是透過自己的男秘書來店內挑選男公關，選中後就是直接外框。3至4個小時後該名男公關就是帶著8千到1萬的小費回到店內。而這個客人到底長怎麼樣，納哥到現在還完全不清楚，只聽說是一名事業有成的女老闆。

而會來男公關店的客人大部分就4種：貴婦、女老闆、酒店小姐以及男同性戀。納哥認為，女客去男公關店，主要就是希望有個歡快的氣氛、釋放壓力，或是享受男性對他們的尊崇與服務。當然也有少部分的人是透過欺凌男公關來宣洩壓力。

有些手頭寬裕的女性，也會選擇去男公關店玩樂放鬆。（示意圖／pakutaso）

▲有些手頭寬裕的女性，也會選擇去男公關店玩樂放鬆。

納哥表示，過去曾經做過酒店幹部，男客人造成的問題大多都是肢體上的傷害。但現在來到男公關店後才知道，女客人造成的問題幾乎都是精神上的虐待。而且虐待起來都是十分心狠，過去就曾遇過女客人，在男模店消費時，要求想坐下來服務的男公關必須先喝完一整桶冰桶的酒後才能入座，在男公關好不容易喝完酒之後，可能這名男公關待不到30分鐘就被換掉，非常的可憐。

而除了女客人與男同客人外，納哥表示，其實店內也是會有一般的男客人來消費，但大多數身邊都會帶個女生，有的可能是大老闆喜歡熱鬧，帶著自己心儀的女孩子來見世面。但有一種則是「跟著女生來的」男客人，女生表示想來男模店玩，男生就跟著過。但納哥表示，過去就曾有女客人與男公關玩得太情投意合、你儂我儂，結果讓同行男客人吃醋，在現場大發雷霆的事情發生。

除了這些之外，納哥說，其實有一些在感情上有問題的男客人，也會選擇來男公關店消費，目的就是希望透過男公關的專業，能夠更加深入的理解女性的心理與想法，以及知道如何討好女生。

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