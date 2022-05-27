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染疫童腦炎發生率萬分之1　台大醫曝很嚇人：有時全腦都會發炎

記者黃翊婷、張乃文／綜合報導

本土疫情兒童重症累計已有16例，其中有7例出現腦炎，台大小兒感染科醫師李秉穎坦言，這個狀況很難預防跟治療，最嚴重的後遺症可能需要長期臥床。台大小兒感染科醫師張鑾英也表示，我國兒童染疫疑似併發嚴重腦炎的機率達到萬分之一，「很嚇人」，而且許多孩子預後狀況都不太樂觀。

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力。（圖／記者李毓康攝）

▲本土疫情尚未趨緩，不少家長擔心孩子們染疫可能會併發腦炎。（資料照／記者李毓康攝）

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兒童重症病例中有7例出現腦炎，其中5人死亡，掀起各界關注。台大小兒感染科醫師李秉穎26日接受資深媒體人周玉蔻專訪時提到，這個狀況有點類似過去腸病毒71型流行的樣子，可能因為體質的關係，病毒感染呼吸道後，經過顱神經，直接連接到腦幹影響生命中樞，進而引起肺水腫、急性心臟衰竭等等，大部分在1、2天內就會死亡。

李秉穎坦言，病毒一旦影響生命中樞，有時會非常猛爆，不一定能救回來，加上無法預測病毒何時會進入腦部，所以很難預防跟治療，最嚴重的後遺症可能需要長期臥床，若家長發現小孩有任何不正常，例如肌躍型抽搐等神經症狀，請盡快就醫。

根據《聯合新聞網》報導，台大小兒感染科醫師張鑾英認為，新冠肺炎和腸病毒都會引發腦炎，但腸病毒大多攻擊腦幹，新冠病毒則不一定，有時甚至全腦都會發炎，目前國內兒童染疫病例數約占全體的兩成，疑似嚴重腦炎的機率達到萬分之一，這其實「很嚇人」，而且許多孩子的預後狀況都不太樂觀。

▲▼國內今年累計5名兒童染疫合併腦炎死亡。（圖／記者楊晏琳製表）

▲國內今年累計已有5名兒童染疫合併腦炎死亡。（圖／記者楊晏琳製表）

針對兒童染疫重症出現猛爆性腦炎的案例，指揮中心已急召專家討論相關指引。指揮官陳時中表示，這部分讓人擔憂的地方就在於，等到有相關徵兆出現時，時間恐怕都已經比較晚了。

醫療應變組副組長羅一鈞也提到，若兒童染疫出現相關8個前驅症狀，一定要盡快就醫，而在後續康復的過程中，會請有神經復健方面的醫師或專家團隊一起介入，針對孩子的神經律動功能安排復健，不過，新冠腦炎的部分尚未看到香港後續的報告，台灣醫療團隊會針對其復健進行妥善安排。

▼兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

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