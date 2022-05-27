專家：死亡人數恐破萬「長照成死亡潮重災區」　1措施可減半

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨日（26日）公布新增104例死亡個案。前疾管局局長蘇益仁認為，這波疫情的死亡數可能會超過1萬人，長照機構恐怕會成為死亡潮重災區，如果可以快速投藥，死亡數或許可以減半，壓在5000人以下。

▲民眾持快篩陽性檢體排隊等候採檢。（圖／記者林敬旻攝）

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本土疫情26日增加8萬1852例確診、104例死亡，雙雙創新高。指揮官陳時中表示，死亡病例數從25日的76例到26日的104例，大概是反映5月18日、19日單日8萬多至9萬多的確診數，死亡率近2內天看來會超過千分之1，但整體用較長時間來看是沒有超過的，維持在萬分之5，不過，這仍然是一個警訊，會持續注意。

根據《聯合新聞網》報導，前疾管局局長蘇益仁依據新加坡、香港、南韓的新冠肺炎死亡率和致死率，以及台灣2002年季節性流感導致5000多人死亡的數據進行分析，推估國內這波疫情的死亡數可能會超過1萬人，長照機構恐怕會是死亡潮重災區，如果能夠快速投藥，或許有希望將死亡數減半，壓在5000人以下。

▲5月26日新增中重症及死亡個案說明列表。（圖／指揮中心提供）

至於國內的疫情走向，有專家認為7月底疫情高峰就會過去，最終可能會有30至40％的人染疫。對此，陳時中回應，40％的人染疫他相信是不可能的，但30％的人染疫不能說完全沒有可能性，這波疫情發生至今已有50多天，現在進入高原期，單日確診8至9萬例，以此速度來看，15％或者20％應該是這波疫情的上限，如果到達30％，那差不多和南韓的狀況一樣，不過，以目前的發展曲線和趨勢來看並不像，後續會再注意觀察。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉也曾在臉書PO文中提到，國內有些縣市確診率相對較高，致死率與總人口死亡率對比卻相對偏低，除了人口結構偏年輕，或年長者疫苗接種率較高之外，可以看看是否還有其他公衛措施可供其他縣市參考。

何美鄉接著說，而致死率與總人口死亡率較高的縣市，或許可以加強宣導中重症症狀指標，協助民眾提早就醫，或是調整、改善醫療資源，希望今年能盡量把新冠肺炎的死亡率維持在最低的狀態，這也是全台人民的願望。