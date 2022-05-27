台中沙鹿「狂雨轟炸」土石流、路面成河！她傻：8年來第1次這麼慘

記者鄒鎮宇／綜合報導

梅雨鋒面強襲，中央氣象局26日晚間針對18縣市發布豪雨、大雨特報。然而，台中海線地區雨勢暴增，沙鹿地區出現土石流、淹水等情況，甚至還有騎士因此摔倒，讓當地居民傻眼，直呼「住8年，第一次這麼慘」。

據氣象局統計，台中海線如清水、梧棲等兩地區26日累積雨量達200毫米。其中沙鹿區沙田路與天仁街口、光華路都有出現土石崩落、黃泥沙湧至路面的情況，甚至有騎士騎車經過時不慎滑倒而發生意外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沙鹿下午至傍晚突然雨勢增大，左圖為下午，右圖為晚上之淹水情況。（圖／翻攝沙鹿之美）



此外，斗潭路、沙田路、中山路也發生積水、淹水的狀況，積水一度超過汽車底盤，達到輪胎一半高度，讓不少居民嚇得不敢出門，在網路PO文呼籲鄉親注意安全。

有女網友在臉書社團「沙鹿之美」發文表示，她住在沙鹿8年，第一次看到斗潭路有這麼慘的情況，感嘆水溝完全沒有功能，只要下雨就會淹水，「前幾年住戶已經連署向公所申請處理，卻沒有下文」，導致她屋內都開始淹水，「外面馬路淹大水、車庫小瀑布、廚房小噴泉…現在只要下大雨就好害怕，而雨季才剛剛要開始」。

此外，也有男網友說，住在沙鹿33年，過去只看到山坡火燒山，今天居然看到落實跟土石流，「可見今天台中海線雨勢多兇猛，超過200毫米的降雨量」。

▲沙鹿區沙田路與天仁街口發生土石崩落、泥沙湧至路面的情形。（圖／翻攝沙鹿之美）



許多網友紛紛貼出災情相關的照片、影片互相提醒，「雨是用倒的，難怪會淹水」、「剛剛開車走向上路橋也積水，滿深的」、「燦坤至鹿峰國小，清溝車剛已執勤！恢復通車」、「目前沒雨，慢慢消退中」。

據悉，警消獲報後，已在有土石泥流的道路旁設置封鎖線、三角錐、警示燈，並通報警廣台中台通知用路人。此外，目前積水已稍退，還請經過民眾多加注意安全。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完