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行政院振興「5億助藝文」！表演藝術、出版業受惠　懶人包看這裡

▲文化部推出「受疫情影響表演藝術事業營運補助」。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

救命金來了！因應疫情升溫，行政院拍板345.6億紓困與振興經費，讓各部會推動新一波必要協助措施，其中5億經費供文化部協助藝文產業，包括受疫情影響之「表演藝術產業」最高可補助250萬元；還有台北國際書展20萬張購書抵用券，刺激買氣，預計共有1250家團體、20萬人受惠。

●表演藝術產業補助

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文化部推出「受疫情影響表演藝術事業營運補助」，只要是在今年4月1日～6月30日舉辦的表演藝術活動，因受疫情影響而有人員確診或為密切接觸者，需居家隔離、場館清潔消毒閉館，導致活動取消、延期，還有活動如期辦理但受疫情影響，觀眾入場意願或有退票事實等，可由活動的主辦或演出單位提出補助申請。
 
補助項目包含：國內表演藝術節目已支出的演出製作費、行銷文宣費、場地及設備租借費、排練費、團隊支付售票系統之退換票手續費等，補助額度最高以250萬元為上限。申請方式一律採線上，即日起至7月15日23時59分受理申請。

受疫情影響表演藝術事業營運補助申請須知：https://www.moc.gov.tw/information_250_145264.html

▼文化部推出「受疫情影響表演藝術事業營運補助」。（圖／文化部提供）

●台北國際書展補貼

為鼓勵民眾參加「2022台北國際書展」並購書、刺激買氣，文化部將發行20萬張、每張面額100元，共2000萬元的購書抵用券，將用於限量提供入場觀眾可獲得、消費滿額送，以及支持參展業者辦理行銷活動等。「台北國際書展」將於6月2日～7日在世貿一館舉行。

▲▼文化部於2022台北國際書展加碼發行20萬張、每張面額100元的購書抵用券。（圖／台北書展基金會）

▲文化部於「2022台北國際書展」加碼發行20萬張、每張面額100元的購書抵用券。（圖／台北書展基金會）

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