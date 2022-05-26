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社會 社會焦點 保障人權

比特犬3個月咬2人！　「如何賠償要問三太子」飼主要求齒痕鑑定

▲彰化男持開山刀刺死比特犬。（圖／示意圖／CFP）

▲北投一曹姓男子將比特犬綁在外面電線桿，導致鄰居經過接連被咬傷，被士林地院判拘役80日。（示意圖／CFP）

記者郭玗潔／台北報導

台北一曹姓男子飼養一隻混種比特犬和一隻柴犬，經常把比特犬綁在車庫外的電線桿上，導致鄰居黃姓兄弟經過時，3個月內接連被比特犬咬傷，受害2人報警處理，士林地院依2項過失傷害罪，判曹男處拘役80日，易科罰金8萬元；曹男上訴後被高等法院駁回，維持一審原判。

判決書指出，黃姓兄弟和曹男都住北投一花園社區，為斜對面鄰居，2020年1月24日因曹男把比特犬綁在住家對面車庫外的電線桿，導致黃姓哥哥經過時被咬，造成左小腿長達10公分等多處撕裂傷；出事後曹男並沒有改善，仍把比特犬拴在原地，不到3個月，弟弟於4月17日又在同一地點被比特犬追咬，造成多處傷口併發蜂窩性組織炎，受害2人與曹男協商不成，憤而報警處理。

曹男事後將肇事狗送人，並表示檢察官應該「齒痕鑑定」、「驗DNA」來證明是他家的狗咬人，還反問「如果今天黃氏兄弟被BMW撞到，我家又剛好有BMW，就等於是我家的車撞到嗎」，否認犯行。

不過被害人中的哥哥指證，經常看到曹家帶咬人的比特犬進進出出，那天他被咬，曹男還打電話叫救護車載他去急診。沒過3個月，弟弟出門運動回家，狗又掙脫繩索，衝出來咬住他的腳不放，曹男也聞聲出來把狗拉開，開BMW載弟弟去醫院。當時弟弟又被咬傷引起社區譁然，哥哥便要求社區主委連署，希望把這隻會咬人的比特犬驅離社區。

黃氏兄弟並提供與曹男的協商錄音，曹男當時承認自家狗咬人，連聲說一定要賠償，當日未有具體協商結果，是因為曹男表示「要回家請示三太子賠償金額」。

經士林地院審理，認為曹男飼養有攻擊性犬隻，卻未採取有效防護措施，導致黃氏兄弟受害，依2項過失傷害罪，判曹男應處拘役80日，易科罰金8萬元；上訴到高等法院時曹否認犯行，但高院駁回上訴維持一審原判。

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