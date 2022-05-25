玩線上遊戲被敲「幫我載人到山上嚇嚇」　他撂人劫走千萬下場曝

▲8年級生的楊姓男子與陸姓男子，利用交付泰達幣搶走現金千萬。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者黃宥寧／台北報導

26歲楊姓男子玩星城網路遊戲帳號，在遊戲上被阿翔（化名）敲訊息問「到南港車站載人到山上嚇嚇」，事成就給100萬星城幣（相當於1萬元新台幣），楊男立刻找陸姓友人，並向不知情黃姓友人借車，阿翔得知胡姓男子要替許姓老闆收取販售泰達幣共1100萬款項，立刻指示楊、陸將胡載走帶去山上，並搶走胡隨身包包。士林地檢署偵結，依搶奪罪將2人提起公訴。

起訴指出，2020年12月30日晚間，楊男在線上玩遊戲，遇到一個真實姓名年籍不詳的人阿翔（化名）向他稱「你若願意在12月31日晚間8時許，前往南港火車站，載一個人，並將那個人載到山上嚇嚇他，就付你100萬星城幣」，楊男聽完後立刻答應，並將好康的事告訴陸姓友人，在隔天向黃姓友人借車，並將車號告訴給阿翔。

阿翔得知胡姓男子要幫老闆許景德向客戶收取販售泰達幣款項，在同日下午2、3時，委託他人用Telegram通訊軟體聯繫胡男，並稱「有別人要向你購買虛擬貨幣，對方會將車開過去等你」，胡男答應後，在31日當天陸續前往南港高鐵站、南港車站共構百貨商場及7-11中崙門市、重慶北路某辦公大樓陸續收1100萬元，並將錢放在隨身包包及行李廂內。

當天下午7時許，胡男前往南港車站路旁，經確認楊、陸所駕駛車輛車號後，並上前確認身分，不疑有他立刻將隨身從客戶處收取的1100萬及150萬包包帶上車，上車後，胡男就被載到附近山區。

途中，楊竟恐嚇「如果你想活命，你就好好配合我們」，陸男則在一旁附和，便伺機搶胡男隨身包包，陸則協助楊將行李箱放在副駕駛座，待陸男將車暫停放在山區某處，楊將裝滿錢的包、行李箱帶下車，由陸男開車載胡男載回原處，並讓楊男上車，並要求胡在南港區舊莊街2段302巷山區下車。胡男驚魂未定後，立刻跑去報案。

楊男警詢、偵查時表示是受他人（阿翔）委託，才會將人載走，目的只是想嚇對方，並在事後跟陸男分星城幣；陸男證述楊男是受人委託，事後可分得款項，許姓老闆則證述胡姓男子是受他委託才去收取款項。

檢方根據南港高鐵站外、胡男走下山監視器檔案等，證明他上車時有隨身背包及手拉行李箱，下山後卻包跟行李箱卻消失，根據胡男提供借據、綜合理財借貸契約等，認定胡男在貸款或借款後，有將被搶走的款項還許男。

士林地檢署偵結，認為2人涉犯恐嚇、搶奪罪，具有犯意聯絡及行為分擔，建請法院依共同正犯論處，依刑法55條，從一重搶奪罪處斷。