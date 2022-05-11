《麻辣》萬老師又贏了！韓粉分身帳號罵「綠畜老查某」遭起訴

▲女星郭昱晴上月底才告贏酸民，近日又透露，另一名韓粉在臉書上罵她，也遭檢方起訴。（圖／翻攝自Facebook／郭昱晴）

記者吳奕靖、蔡怡萍／高雄報導

郭昱晴因演出《麻辣鮮師》中「萬人美老師」一角紅極一時，也不吝在社群上發表個人立場，但有幾位網友對她造成人身攻擊，她上個月26日才透露提告網友勝訴，對方必須把自己每月工作的3分之一薪水當賠償，連續賠償近一年，另一名在臉書罵她「綠畜老查某」的韓粉，近日也遭到檢方依妨害名譽起訴。

女星郭昱晴因時常在臉書發表政治看法，引來許多網友留言，其中不乏立場不同而口出惡言的言論，她不再容忍躲在螢幕後的鍵盤酸民、硬起來報警提告，檢察官查出一名吳姓韓粉2019年11月到2021年8月間，在臉書上用數個化名帳號，於郭的公開社群上留言謾罵「演藝圈的敗類、不要臉的畜牲」、「自我安慰的綠畜老查某」、「沒膽台獨的敗類一個」等難堪字眼。

吳男被查出後，於警詢時也坦承不諱；檢察官認為，這名吳姓網友僅因為與郭昱晴政治立場不同而心生不滿，就在不特定人皆可瀏覽的公開社群上污辱謾罵，且先後多次用不同帳號留言，而由於吳的留言內容未指具體事實、均為抽象謾罵，基於單一犯意於密切時地接連實施，侵害同一法益，於是向法院聲請簡易判決。