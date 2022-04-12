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16歲少年背長「70公分尾巴」！神父一看驚呼：猴神轉世

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▲這條詭異尾巴不斷地生長。（圖／翻攝自YouTube／StoryTrender）

實習記者廖翊慈／綜合報導

尼泊爾一名16歲的少年擁有一條70公分的尾巴，且長滿了棕色的毛髮，一開始父母無法接受，帶他四處求醫，但都無法找出病因，直到遇到一位印度神父說，少年是猴神轉世，一家人才不再試圖讓尾巴消失，少年後來在抖音上爆紅，成為眾人關注的對象。

根據Mirror報導，16歲的少年德尚（Deshant Adhikari），出生5天後才被抱回家，父母發現他的背後尾骨、脊椎底部的位置，竟長出一條詭異的尾巴，嚇得帶著德尚四處求醫，甚至出國尋找治療方法，但都沒辦法阻止尾巴生長，這令他們非常沮喪，甚至考慮將德尚的尾巴切除。

德尚的父母後來遇到一名印度神父，神父一看到尾巴又驚又喜的告訴2人，「這孩子非常有可能是猴神哈努曼（Hanuman）的轉世」，並告誡不能將尾巴切除，必須讓它自由生長，這才讓德尚父母鬆了一口氣不再擔心，甚至對此感到很開心，開始接受德尚背後那條尾巴，且放任它持續生長，如今尾巴已經約有70公分長，上面還長滿濃密的毛髮。

德尚表示，小時候對於自己跟其他同齡孩子「有些不一樣」，讓他非常自卑，甚至有些厭惡這條尾巴，後來父母幫助他與尾巴共處，還會在公共場合炫耀自己的兒子是猴神轉世，才讓他慢慢好轉，「在網路上爆紅後，現在很多人都知道我是那個有尾巴的男孩，我感到十分榮幸。」

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