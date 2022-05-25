嘉義市跨域合作打造城市品牌 　期待設計帶動城市升級

▲▼ 嘉義市跨域合作共創城市品牌，希望藉由設計帶動城市升級 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市25日在in89豪華影城發表嘉義市全新品牌識別系統，並推出「主視覺篇」、「人文篇」、「城市篇」3支形象影片及第一個縣市免費字體「嘉市體 Chiayi City Font」，由市長黃敏惠與翼翼馮宇、二棲、justfont等團隊及多位貴賓共同啟用，向外推展嘉義市的城市品牌「小城市‧大創新Small City,Big Change」，人文城市的嘉義市，有著滿滿的創新能量。

▲嘉義市打造城市品牌充滿設計感。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義市是個小而美的城市，蘊含豐富歷史人文，與時俱進的創新思維。感謝翼翼馮宇、二棲、justfont等團隊的參與，城市品牌不但是梳理城市歷史，更是展現城市多元特質，嘉義市從不缺少美，而是缺少發現，透過設計力點亮這座城市。

由三大城市治理價值、四大設計亮點出發，打造城市品牌識別，期待透過品牌的力量，對外強化自己的特色與差異性，對內凝聚大家的認同與信心，同時以城市品牌發布作為新的里程碑；設計創新帶動市政創新；「西區大發展、東區大進步」激發城市美好生活與更多可能性。未來持續以市民為本，致力城市升級，實踐城市品牌「小城市‧大創新Small City,Big Change」的品牌核心精神。

▲嘉義市藉由設計帶動城市升級 。（圖／嘉義市政府提供）

智慧科技處表示，市府委託專業設計團隊，透過質化與量化的調研工作，重新爬梳嘉義市的紋理特質，挖掘出這座城市兼具成熟知性、穩重內斂的外在個性及熱情活潑、多元觀點的內在個性，以這項城市DNA為基礎，量身打造專屬視覺識別系統，開展出品牌標誌識別、中英文標準字、品標誌的色彩應用、標誌的視覺應用、指標系統等項目。

此次LOGO的設計藏有四大亮點：一、結合城市地標噴水池，以側視和俯瞰的不同角度，代表嘉義市富含歷史底蘊與開放前進的特質；二、負空間C的視角轉換，如同從更多元角度探索城市的面貌；三、視覺上的「I」「+」，隱含城市升級，由我出發向上Plus；四、「愛嘉」即「愛家」的諧音梗，邀請每位朋友來到嘉義市展開生活。

品牌標誌依循黃金比例製圖，由一連串費波那契數列組成，在色彩上，以暖灰色搭配鮮黃綠色，代表嘉義市成熟穩重又具熱情多元的獨特個性。中文標準字以具歷史感橫細直粗的明體為骨架，融合具現代感的黑體特色，並加入代表嘉義市溫柔面貌的圓體意象；英文標準字，部分字母筆劃上方做出變化，且y以小寫同高呈現，透過斜線傳達城市的活力與變化。

除了標準字之外，也設計臺灣第一個城市字型，專屬嘉義市的英文打字體「嘉市體 Chiayi City Font」，字體中包含英文大小寫、阿拉伯數字、羅馬拼音、原住民族語及越南文字，其架構取材自經典字體比例，映射城市的成熟魅力，並取法歐文書法家Edward Johnston，字體流動的筆觸使人有親切溫暖的感受，一款字型，呈現城市的多元與精彩。

為呼應眼球經濟的時代，更透過「主視覺篇」的動畫，建立品牌視覺的印象；「人文篇」的訪談，如：王偉忠、廖小子、蔡阿嘎、黃銘彰、汪兆謙、北興國中管樂班、垂楊國小棒球隊等16組人，凝聚各世代對嘉義市的認同；「城市篇」的場景，對外展現嘉義市獨特的城市面貌。3支形象影片，從不同的面相，傳達出品牌背後的城市精神與價值。