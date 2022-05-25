密室囚少女66hrs！淫保全情人節搞越獄　放風踩斷刺絲網慘了

記者賴文萱／高雄報導

淫保全羅育祥略誘高雄少女北上新竹，並囚禁密室66小時，引發社會震驚，再加上先前下藥性侵2女，總共需要被關21年9月。不過，他不堪牢獄生活，入獄後還是想著要逃獄，今年情人節趁著監獄放風運動時，攀爬圍牆到合作社倉庫樓頂打算垂降脫逃，結果不小心跌落，踩斷2條刺絲網受傷倒地逃獄失敗。高雄地檢署偵查後，將他依脫逃未遂罪起訴。

▲淫保全羅育祥遭重判21年9月，入獄後竟然還想逃獄。（圖／翻攝PTT）

羅育祥因妨害性自主等案件，經台灣台北地方法院及台灣高雄地方法院判決判處有期徒刑10年、11年6月確定，並於去年5月12日入法務部簡政署高雄監獄執行，得在牢裡蹲到2042年1月25日。

▲淫保全羅育祥遭重判21年9月，入獄後竟然還想逃獄。（圖／資料照／記者吳奕靖翻攝）

不過，他不堪牢獄生活，入獄後還是想著要逃獄，勘查過地形後，他在今年情人節上午10點多，趁著在高雄監獄彩韻廣場放風運動時，竟然攀爬圍牆到合作社倉庫樓頂想要垂降脫逃。但他卻不小心跌落，踩斷2條刺絲網受傷倒地，宣告逃獄失敗，右小腿也因受傷長出膿包。

案經法務部矯正署高雄監獄函送偵辦，高雄地檢署偵查脫逃案件後，根據監視器畫面，確認他確實有要脫逃的事實，依脫逃未遂罪將他起訴。

回顧整起案情，淫保全羅育祥涉嫌略誘高雄少女北上新竹，並囚禁在密室中長達66小時，而事發之前羅嫌以面試工作為由，將少女騙出，之後又將少女帶進密室，並沒收其手機，而2020年8月31日開學日當天，少女曾向羅嫌表示「想回家、想去上學」。但羅卻仍是對少女的要求置若罔聞。





▲羅育祥涉嫌略誘高雄少女北上新竹，並囚禁在密室中長達66小時。（圖／記者陳凱力攝）

警方先前2度上門搜尋，都沒有找到少女的身影，直到第3次聽見細微聲響，意外發現房子裡還藏著一間密室，成功尋獲少女。此外，羅男之前還在某保全公司任職時，曾經以面試為由，下藥性侵2名少女，被依法判10年徒刑，而當時他為了躲避刑責，就在家中蓋了密室夾層，並要妻子向法院謊報自己已經失蹤。

法院審理後依違反兒少性剝削防制條例、偽造文書罪重判他11年6月徒刑，而高雄地院審理時將涉偽造文書、下藥性侵2女的兩案合併，應執行10年7月，加上後案11年2月徒刑，羅男總共應執行21年9月。