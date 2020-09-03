淫保全背後恐有2大集團！資深警曝手法「習慣多人侵犯」：跑都不跑了

▲目前「保全界李宗瑞」羅育祥已被收押禁見。（圖／CTWANT提供 、翻攝畫面）

圖文／CTWANT

高雄14歲劉姓少女被囚禁在夾層中66小時，引起國人關注，目前「保全界李宗瑞」羅育祥已被收押禁見。資深刑警高仁和表示，羅育祥背後極有可能有更龐大的人口販運集團且涉及色情，請警方一定要深入追查。

高仁和在節目《新聞挖挖哇》分析，一個通緝犯在家中做夾層，出發點一定不是個善類的想法，相信少女並非被拘禁的第一人，應該在這之前還有其他人；從嫌犯寄手機、高鐵車票，接著只載走少女一人卻丟下少女的閨蜜，足見他早已布好這個局。

高仁和指出，基本上嫌犯先是利用言語上的威脅、利誘、脅迫，等到事情告一段落後，新聞淡去、無人再關注，少女就完蛋了，接著就可能被性侵。他舉之前發生過的案例，一名少女喝下毒咖啡，結果毒品上癮，之後什麼都要聽嫌犯的。

高仁和透露，嫌犯先用毒品控制你，再性侵你，接著再找更多人性侵你，等到習慣被多人性侵、麻痺後，再把你賣到特種行業去，在那時因為思想已經被改造，且有毒品控制，基本上根本不會想到家裡，連逃跑都不跑了。

高仁和直言，「我相信他（羅育祥）後面還有人，有集團控制，毒品控制完少女後，一定要交到上面去。」高仁和認為，羅育祥背後一定還有更龐大的，極有可能是人口販賣集團兼經營色情集團，請警方一定要深入追查；他也提醒，父母不要覺得小孩失蹤沒什麼，過幾天就會回來，半年過去人一定找不回來。

影片約13:31處

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