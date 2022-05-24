輕微骨折堅持要住院！他揮拳嗆「我爸和王永慶同鄉」判刑3個月

▲周姓男不滿醫生認為其傷勢不需住院，大鬧急診室嗆「我爸和王永慶是同鄉」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名周姓男子去年8月凌晨1點因身體不適前往長庚醫院急診就醫，醫師經診斷後發現周男肋骨骨折，但無住院之必要，門診追蹤即可，但周男卻不滿醫師的處置，強行要求要住院，更怒嗆「我爸跟王永慶是同鄉，讓你們沒工作」，並有作勢揮拳等行為。台北地院審理後，依妨害醫療業務罪，判處周男有期徒刑3月，得易科罰金。

周姓男子去年8月凌晨1時許，因身體不適，經由救護車送往長庚醫院急診室就診。由於周男自述由呼吸道症狀，院方擔心周男可能會有確診新冠肺炎情形，因此將他安排至戶外防疫篩檢站看診。

醫生為周男診療後，發現周男肋骨骨折，但傷勢不重，僅需要門診追蹤就好，沒有住院之必要，未料周男竟不滿醫生認為他不需住院，竟對著醫護人員大吼大叫。

周男對著醫護怒吼，「你如果不讓我住院，我就要撂人來，我爸跟王永慶是同鄉，我會叫他來處理，讓你們沒有工作」，更作勢朝護理師揮拳，讓醫護氣得當場報警處理。

台北地院審理後指出，審酌我國自2020年5月起新冠肺炎疫情嚴峻，甚至一度提升至三級警戒，儘管後續調降至二級警戒後，各級醫院仍在急診室外設立戶外篩檢站，避免院內群聚感染。

法官表示，醫護已在日常繁重的醫療業務中，撥出人力分流採檢，備極辛勞，但周男卻未能體恤醫護人員的辛勞，僅因為醫生不讓他住院，就重複要求醫生提供病床、威脅醫護「讓他們沒有工作」，更作勢揮拳，其損害的不僅僅只是醫病關係，還須出動醫院警衛與派出所員警協助處理，雖然周男事後坦承犯案，但卻未向醫護人員表達歉意，考量其犯案動機後，依妨害執行醫療業務，判處周男有期徒刑3月，得易科罰金。