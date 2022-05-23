烏石港墜海畫面曝！泥醉男駕車直衝入海亡　酒測值1.32爆表

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮烏石港遊艇碼頭22日晚間發生車輛墜海的事故，54歲的楊姓男子替陸籍漁工好友餞行，酒後自行駕車返家，不料疑似不勝酒力，竟筆直衝入烏石港碼頭、撞破護欄墜入海中。警消獲報到場搜救1個多小時，才終於將自小客撈起，並將楊男送醫搶救，惟當時楊男已無呼吸心跳，搶救後仍宣告不治；經院方抽血檢測，楊男體內酒精濃度換算酒測呼氣值竟達1.32mg/L，濃度破表。

▲宜蘭烏石港墜海畫面曝。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

碼頭監視器拍下，晚間一輛自小客從遠處駛來，經過一處彎道時竟不減速、也不轉彎，筆直衝破護欄墜入海中。現場民眾見狀後急忙報警，警消趕抵現場展開搜救，直到1個多小時後才終於在深夜11時許將該輛轎車打撈上岸，惟當時楊男已無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。

友人指出，楊男家住礁溪時潮，平時在台北市場賣菜，與一名陸籍漁工交好，因該名漁工決定近日將返鄉，楊男22日晚間與好友飲酒聚會為他餞行；酒後楊男還轉往烏石港附近尋訪好友，友人見他已經喝茫，幫他叫了計程車送他回家，但楊男拒搭，自行開車離去，沒多久就傳出墜海意外。

經院方抽血檢測，楊男體內酒精濃度換算呼氣值達1.32mg/L，嚴重超標。目前警方已經通知死者家屬指認，全案正進一步釐清中。