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酒駕男自撞裝可憐求好友頂包　事後拒付30萬修車費被拱出真相

▲▼ 。（圖／資料照）

▲潘男與游男涉酒駕頂包，潘男起初自稱是駕駛，後來因游男拒付修車費用，潘男決定將真相說出口。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市潘姓男子前年「酒駕」自撞安全島，警方到場後潘男跳出來說他是駕駛，經酒測濃度超標，潘被依公共危險罪送辦；法院審理時，潘男因同車游男拒付汽車維修費30萬元，改口稱當時駕駛人是游男，法官根據路人證詞、副駕駛座爆開的安全氣囊有血漬，而潘男有傷、游男無傷，以及2人事後的LINE對話，以潘男罪證不足，公共危險罪部分判他無罪。至於潘男涉犯頂替、游男涉嫌酒駕部分，由檢方另行偵辦。

判決指出，潘姓男子與友人游姓男子2020年9月7日凌晨5時起，在台中市西區一家KTV喝酒，2人一直喝到上午8時許開車離開，途經中市南區美村路二段與復興路二段交叉路口時，自撞中央安全島發生車禍，警方獲報到場，潘男聲稱是駕駛，警方測得他酒精濃度0.22毫克，回溯至剛開車時的酒精濃度則為0.38毫克，警方將潘依涉犯公共危險罪送辦。

但到了法院審理時，潘男卻反悔否認犯行，辯稱當日他跟游男一起離開KTV，離開時因2人都喝醉，游男遂表示到汽車旅館休息，並由游男開車、他坐副駕駛座，半路上他在車內睡著，醒來就已發生車禍。之所以會跟警察說謊，是因游男稱有小孩要養，且答應會負責車子維修費跟酒駕罰單，於是拜託他說車子是他開的。

潘男繼續表示，因他跟游認識很久，也知道游的情形，所以決定相信、幫助游，但後來汽車維修費30萬元卻是他自己出的，游男不願意給他，才決定將真相說出來。

車禍發生時上前關心的鄭姓女子證稱，當時她在店內上班，聽到聲響後出去看，發現身穿黑衣的潘男坐副駕駛座、藍衣的游男在後座；法官並查出，副駕駛座爆開的安全氣囊上有血漬，而潘男嘴唇有受傷流血情形，游則無受傷，足以證明當時坐在副駕的是潘男，顯非駕駛人；法官也查出，2人於LINE對話中，游男對潘男說「我也跟我舅舅坦白車當時就是我開的了，到時候你開庭就坦白車我開的吧」。

法官認為，綜合相關可疑之處，不能排除是由游駕駛汽車，在車禍發生後約由潘男出面頂替之可能，潘男涉犯公共危險罪部分判無罪，至於潘男涉犯頂替罪嫌、游男酒駕部分，應由檢察官另行偵辦。

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酒駕頂罪公共危險

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