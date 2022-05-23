參加白沙屯媽進香北返前喝啤酒　大叔堅持騎機車回家這下慘了

▲去中部參加進香活動的余男打算酒後騎機車返家，遭警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市松山分局員警於22日3時至6時，在市民大道4段與敦化南路1段口執行交通執法勤務時，攔查機車騎士余男（52歲），余面色通紅、身上酒氣濃厚，坦承前晚在友人住家內喝2瓶啤酒後，友人開車載他，但他下車後騎乘停放於八德路2段路邊的機車回家；余男酒測值為0.31MG/L，警方當場舉發並依公共危險罪送辦。

▲去中部參加進香活動的余男打算酒後騎機車返家，遭警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，余男到中部參加白沙屯媽祖進香活動，當晚在朋友家中喝了兩瓶玻璃瓶裝的啤酒，之後友人熱心先載他北上返家，送他到台北市松山區八德路一帶讓他下車，避免他酒駕，未料余男臨時想到機車仍停在路邊，堅持騎車上路，結果遭警方攔查。

根據台北市警局統計：光從2022年1月1日至5月6日，酒後駕車事故件數計81件，雖較去年同期減少32件，且該數據比較歷年酒駕事故件數呈下降趨勢，但警方認為應是疫情嚴峻所導致；松山分局呼籲民眾，警方仍會持續將酒駕列為重點取締項目，以保障其他車輛駕駛、用路人安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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