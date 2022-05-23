新竹市本土+1300！居隔單開立持續塞車　市府提解決辦法

▲新竹本土+1300 。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（23）日新增1300名確診個案，今（2022）年以來累積20237名確診個案，目前累積居家照護者為9994人、居家隔離者為2597人。

新竹市府表示，因應昨日指揮中心公佈體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、頭痛、嘔吐、抽搐、肌躍型抽搐及步態不穩等兒童腦炎重症前驅8大症狀，若家長觀察到兒童出現前列症狀，請立即送醫評估。

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衛生局指出，新竹市目前有3家醫院設有兒童疫病專診，馬偕（周一至五09:00-12:00）、國泰（周一至周五 18:00-21:00，服務孕婦及兒童）及國軍醫院（每周五早上09:00-12:00），提供18歲以下、快篩陽性或有新冠感染症狀者一站式看診、採檢及領藥服務，請有需求民眾先電話預約後就醫評估。

此外，新竹市目前共25間診所提供6至11歲兒童莫德納疫苗注射服務（https://reurl.cc/g24ngN），有需要民眾請先電話預約，如有問題可洽03-5320900諮詢。

衛生局提到，為加速居隔單開立，確診者可透過簡訊，依系統填報同住家人基本資料及職場、校園聯絡窗口，回報系統經確認後，將發放電子居隔單；若無收到簡訊，可利用健保快易通APP或直接進入 「COVID-19確認個案自主回報系統」（https://reurl.cc/Rre7M9），填寫相關資料，經確認後發放電子居隔單。

衛生局提醒，防疫期間須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。