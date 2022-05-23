波及劉德華涉抄襲廣告商曾來台發展　前員工：印象中風氣正派自由

▲劉德華汽車廣告被控抄襲文案，官方下架影片道歉。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／台北報導

大陸一汽奧迪汽車遭人檢舉廣告文案涉嫌抄襲，同時波及天王代言人劉德華。根據奧迪公開聲明，侵權視頻由M&C Saatchi在大陸運營主體上思廣告（上海）有限公司提報並執行。實際上，2007年英國廣告公司M&C Saatchi也曾來台短暫設點，《東森新媒體ETtoday》找到當年該公司前員工喬伊斯。她說，當時在這間英商工作時，企業文化很正派自由，如今發生文案涉嫌抄襲，讓人覺得不可思議。

根據奧迪公開聲明，侵權視頻由創意代理公司M&C Saatchi提報並執行。公開資料顯示，上網追查公開資料顯示，M&C Saatchi（台譯：謀奇公司）是英國獨立廣告代理商，集團於1995年成立，目前是全球最大廣告公司之一，已於倫敦交易證券所上市。

▲ 受訪者保留M&C Saatchi分公司上班名片。（圖／受訪者提供）

實際上，M&C Saatchi曾經在台灣也有分點，大約是2007年由港商來台短暫佈局，大約不到十年時間撤資離開。《東森新媒體ETtoday》記者找到曾經M&C Saatchi昔日在台員工喬伊斯，事隔多年，她特地保留當年在公司名片和筆記本，成為特殊歷史回憶。

她向記者表示，當時在M&C Saatchi在台設點，團隊人數不到10人，總公司對於台灣在地客戶沒有過多干涉。感受上總公司整體風氣算是正派經營，採因地制宜管理，至少離開公司前，沒聽說其他亞洲分公司有負面事件。

但這次出事的廣告商，就是M&C Saatchi 2002年9月在上海成立的上思廣告。喬伊斯表示，「『剛好』寫出跟別人一樣內容也算是厲害。或許創意發想可以參考其他作品，激發靈感，最終還是『原創』最重要。」

喬伊斯說，大陸奧迪一汽找劉德華代言，對於被委託拍攝的廣告商是非常重要的大案子，通常最高層長官會參與討論，但只管大方向。通常這類「大牌」影片完成後，將在全亞洲播放，規格、品質要求都是高標準。

▼ M&C Saatchi是英國獨立廣告代理商，曾短暫在台設點 。（圖／受訪者提供）

▲劉德華汽車廣告被控抄襲文案，廣告商上思承受很大壓力。（圖／翻攝自微博）

另外，事件爆發後，陸媒也起底該公司中國區首席執行官楊正華是台灣資深廣告人。資料顯示，他最早在台灣奧美公司擔任文案，在JWT、D'Arcy和Dentsu等公司擔任業務總監，業務副總，已有30多年的廣告職業生涯。

台灣資深廣告人吳小姐受訪時說，「楊正華是非常非常資深的大前輩，早年稍微聽其他廣告人談起他的作風嚴謹，後來都在大陸發展。」

談到這次抄襲事件，她個人分析，「如果廣告文案出嚴重疏失，公司大老闆當然得扛，但創意總監、主要負責文案小組和業務團隊也逃不了，很可能開除會是他們，大老闆頂多受到輿論壓力。」

上網追查公開資料顯示，M&C Saatchi是英國獨立廣告代理商，集團於1995年成立，目前是全球最大廣告公司之一，已倫敦交易證券所上市。作為27年歷史知名廣告商，M&C Saatchi涉嫌「全抄襲」也讓全球廣告界驚訝。

綜合陸媒報導引述業內人士分析，抄襲事件影響最大的還是M&C Saatchi的聲譽。「赤裸裸的抄襲，肯定失去包括奧迪在內其他大客戶，在未來，也很難爭取到新的客戶。」廣告公司之後必須賠償。但賠償多少，具體要看合同條款。