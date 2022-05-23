媽姐「分身」預言成真！地方媽媽跪拜後喜得壓轎金…直呼太靈驗

記者王亞志、黃彥傑、陳以昇／雲林報導

雲林縣虎尾鎮一名媽媽上午到冷氣行要買冷氣，剛好一名背著媽祖分身在店內休息，告訴她白沙屯媽祖回鑾在帥興宮駐轎休息，將可以求得壓轎金鎮宅保平安，沒想到她一到帥興宮白沙屯媽祖神轎前跪拜後，馬上聽到廟方要發壓轎金，頓時間驗應了稍早行腳者媽祖分身的預言，讓她直呼太靈驗「都起雞皮疙瘩」。

▲虎尾地方媽媽驚訝地說太靈驗，都起雞皮疙瘩 。（圖／記者陳以昇攝）

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虎尾地方媽媽表示，上午到冷氣行要買冷氣，剛好一位背著白沙屯媽祖神像分身的男子，問他可不可以跟媽祖娘娘求壓轎金，當場得到聖筊，這位行腳者告訴我，中午媽祖將在帥興宮駐轎休息，再去告訴媽祖將可以得到壓轎金，地方媽媽半信半疑，獨自、騎機車到帥興宮。

她到白沙屯媽祖粉紅神轎前跪下參拜，心裡默念祈求家中成員健康平安，今年要考大學的兒子能夠應考順利，就在默念結束後，突然聽到廟方人員要發壓轎金，她當場驚喜直呼太靈驗，「都起雞皮疙瘩」，拿到壓轎金後立刻再到神轎前虔誠跪拜，感恩白沙屯媽祖慈悲。

壓轎金有祈福、避凶的功用，可供奉自家神桌上，或是乾淨的地方妥善保管即可；若想祈求平安可將壓轎金張貼家門口鎮宅，或放車內、枕頭下。若孩子受到驚嚇，可將壓轎金化於水中擦身體「收驚」。