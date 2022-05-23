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台灣第3位西點軍校女軍校生畢業　胡家琪「射擊」技能超突出

▲▼台灣第3位西點軍校女軍校生胡家琪畢業。（圖／翻攝青年日報）

▲台灣第3位西點軍校女軍校生胡家琪畢業。（圖／翻攝青年日報）

記者陶本和／台北報導

美國西點軍校22日舉行畢業典禮，我國陸軍官校學生胡家琪順利完成學業，成為我國第三位就讀西點軍校的女軍校生。她在校期間，通過4年軍事、文化、體能、語言等訓練，圓滿完成學業。

根據青年日報指出，握今年西點軍校畢業典禮，邀請美軍參謀首長聯席會議主席米利、陸軍部部長沃慕斯等貴賓出席，我國駐美代表處軍事代表團亦受邀派代表參加；而陸官學生胡家琪父母親胡元德、江世櫻也收到邀請函，日前出發赴美，參與畢業典禮一系列的活動。

青報表示，胡家琪為陸軍官校110年班、正90期學生，於民國107年通過甄選，成為我國奉派就讀西點軍校的第3位女性軍校生，在校期間通過4年軍事、文化、體能、語言等嚴格訓練及考驗，圓滿完成學業。

對於胡家琪的在校表現，青年日報指出，胡家琪在西點一年級時，即代表學校參加全美大學運動賽事，榮獲手槍錦標賽全國女子團體總成績第3名佳績；三年級時再度獲派參加全美大學射擊賽，並榮膺西點夏季領導營營隊A連實習連連長。

此外，胡家琪去年暑假主動報名參加美軍野地攻防求生訓練，更到美國國防大學戰爭學校見習，畢業前榮獲全美大學「手槍項目」卓越體育徽章榮譽。

其父親胡元德表示，女兒在射擊方面的傑出表現，西點射擊隊教練Duston Saunders中校特別邀請她參加隊員授階儀式，表彰她所做出的重大貢獻。

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