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快訊／砂石車疑超載遭攔查翻覆　國3田寮段封閉4hrs車流還在堵

▲▼ 國三北上田寮段砂石車翻覆，道路封閉近4小時 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國三北上田寮段砂石車翻覆，道路封閉近4小時。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

國道三號北上369.9公里處今晨5時35分許發生翻車事故！現場一輛砂石車疑似超載行駛，現場巡邏員警見狀準備攔查，沒想到下秒整輛車卻失控翻覆，子車當場與拖車頭分離，車上砂石散落一地，造成車流嚴重回堵，至今已將近4小時仍未排除，目前事故路段管制封閉，呼籲用路人盡早改道行駛。

▲▼ 國三北上田寮段砂石車翻覆，道路封閉近4小時 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，後續將把車輛帶至國道地磅站過磅，若違反道路交通管理處罰條例第29-2條規定，則將進一步舉發。

▲▼ 國三北上田寮段封閉中，現場車流嚴重回堵 。（圖／翻攝高速公路1968）

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