中澳關係或有改善契機　陸學者：台灣問題澳方會繼續挑事

▲澳洲總理前莫里森（左）與新總理工黨艾班尼斯（右）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

澳洲大選落幕，尋求連任的莫里森（Scott Morrison）失敗，由勞工黨（Labor）在艾班尼斯（Anthony Albanese）獲勝接任新總理職務。未來中澳關係是否改善可能性？近期，大陸官媒多次引述多名大陸國關學者分析，澳洲目前當務之急是解決經濟問題，中澳關係或有改善的契機，但「在台灣問題上，澳方還是會繼續挑事」。

勞工黨（Labor）在艾班尼斯（Anthony Albanese）帶領下，睽違9年重返澳洲執政舞台。大陸官媒《環球時報》寫一篇特稿，分析《澳政府對華政策是如何一步步走偏》，並且探討今年是中澳兩國建交50週年，兩國如何改善關係，並推動中澳全面戰略夥伴關係持續向前發展都值得關注。

▲澳洲新政府解決經濟、失業等民生問題。（圖／視覺中國）

另外，《環球時報》旗下自媒體「補壹刀」也採訪多名學者。澳洲前總理莫里森執政時期處理疫情、經濟、國防外交等政策，讓民眾很不滿。因此，澳洲新政府更迫在眉睫的是一系列國內經濟問題。

于鐳說，工黨上台以後，首先把澳洲的重心調整到經濟上來，解決就業問題，抑制物價較快上漲。這是工黨上台後迫切需要做的事情。之後可能會把亞太地區政策做一些調整，比如，跟亞洲貿易夥伴，特別是中國、韓國、日本、印度、東南亞可能會進一步密切經貿合作。

廣東外語外貿大學國際關系學院院長周方銀分析，澳洲沖在反華的第一線，採取激進的對華政策，但其中得到什麼並不明確。澳洲自以為提高自己的國際地位，在核武器等方面有所突破，卻傷害了與自己最大貿易夥伴的關係，不解決物價上漲等經濟問題，不傾聽民眾的呼聲。

▲澳洲新總理上任，中澳關係或有改善空間。（圖／路透社）

工黨上台，中澳關係有可能迎來緩和嗎？于鐳表示，具體到對華的政治和外交方面，澳洲可能會降低涉華問題的聲調，會在對華問題上做一些微調，比如不會像以前那樣全部沖到第一線。「在大的原則性問題上，工黨徹底改變對華政策的可能性不是很大。」

于鐳說，在四方機制問題上，工黨不會改變；澳日軍事同盟建構也會繼續；在南海問題上，基本不會改變；在台灣問題上，繼續配合美國根本的原則立場也不會改變；在太平洋島國問題上，防範中國、加大對南太島國援助、對抗中國在太平洋島國地區影響和力量的增長等仍會繼續。

于鐳認為，在這些問題上，工黨政府有可能會降低自己的調門，少說一些，但還會繼續做，只是幅度可能不會像以前那麽猛。「不管怎麽說，工黨的上台至少給中澳關系改善提供了一個契機。」

周方銀認為，一方面，工黨作為反對黨上台，不必延續前任政府的對華政策，也不必背負前任政府的對華負擔。他也提醒，還有兩方面因素值得警惕，有可能給未來中澳關系帶來潛在的摩擦。

從外交國防來看，中國在太平洋島國影響力的上升，讓澳洲感到不舒服，主要是把南太作為自己的勢力範圍；另一方面是意識形態，澳洲現在把中國的形象塑造的很差，而且拜登政府所謂的民主價值在澳州的政客中很受關注。