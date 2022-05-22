蔡英文請託新北基層醫生投入防疫　5項工作進度曝光

▲總統蔡英文。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者陶本和／台北報導

總統府發言人張惇涵22日揭露，總統蔡英文已在19日親自致電協調新北醫師公會投入防疫工作。據了解，新北醫師公會20日即刻投入防疫，並已有5大進度，包括參與疫苗注射、新北居家照護、1000家診所投入遠距看診、投入PCR採檢、基層診所分流採檢工作等。

對於蔡英文還未安排視察新北市防疫工作，上午在公開行程中面對媒體喊話追問，她則因為行程並未安排受訪，她則交辦發言人負責回應。對此，張惇涵表示，全國防疫工作蔡英文都非常關心，尤其北北基桃比較嚴峻，她也有很多親自協助的部份，中央、地方互相合作補位，讓防疫工作更好是總統期待的方向。

張惇涵舉例，這禮拜四蔡英文已經打給台大院長，希望在兒童醫療部分擴大量能，同一天也打給新北市醫師公會，一方面感謝新北醫療，也拜託在新北基層醫生多協調一些力量投入居家照顧、遠距問診、第一線篩檢站服務工作。

據了解，蔡英文是在19日親自致電給新北醫師公會，而新北醫師公會在20日就投入基層服務，截至目前已有5大進度，包括：參與疫苗注射、新北居家照護、1000家診所投入遠距看診、投入PCR採檢、基層診所分流採檢工作等。

首先，在提供疫苗注射方面，新北的疫苗注射，第1、2 劑有40% ，第3劑有60 %是在診所施打，而65歳以上第四劑疫苗也已開打。

第二是參與確診者居家照護計劃，新北到22日已有427家診所報名，八成已開始接受派案，上週派案數5800件，達全市31%。

第三部分是提供確診者遠距視訊診療及開藥，新北有超過1000家診所加入；第四是提供居家快篩陽性者，遠距視訊判定，以疏解PCR壓力，動員診所醫護，投入協助舊有及新設社篩站的PCR採檢作業。

第五部分，是基層診所就地分艙分流作PCR採檢，目前有32家診所在做，一天提供1000個 PCR量能。