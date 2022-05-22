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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九執政每年參與WHA　戴湘儀 ：蔡英文推給中國無法解決問題

▲戴湘儀、蔡畹鎣、呂家愷出席百年政黨補新血新北連線記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲新莊區市議員參選人戴湘儀。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

第75屆世界衛生大會（WHA）22日在瑞士日內瓦召開，我國未收到出席邀請函，前總統馬英九8年任內則是每年獲邀參加WHA。新北市府前副發言人、新莊區市議員參選人戴湘儀認為，蔡政府再推給兩岸關係、中國大陸的打壓，無法解決根本問題。

戴湘儀表示，WHA是世界衛生組織（WHO）重要的決策機構，參與的會員國將討論許多重要議題，尤其是現在不分國界都面臨疫情的肆虐，延伸出許多民生問題，在這樣的關鍵時刻，我們的政府還要再讓台灣孤軍奮戰嗎？我們的政府還要看著百姓受苦嗎？

戴湘儀指出，這次我國又沒有被受邀，蔡政府再推給兩岸關係、中國大陸的打壓，其實根本的問題，是現在的中央政府，處理不了兩岸問題、解決不了台灣在國際組織中碰上的困難。

戴湘儀說，宣示主權固然重要，但顯然政府在對外關係上，出了很大的問題，才會讓台灣再度被排擠在世界衛生大會之外。

問題的核心在於「兩岸之間無法互信」，戴湘儀表示，馬英九執政的8年中，雙方有互信基礎，有順暢的溝通管道，因此在敏感的情況下，我們還是可以參與國際組織。從2009年台灣開始參與WHA，在馬前總統任內的連續幾年，都參加了世衛大會，直到2016年之後，世界衛生組織就再也沒向台灣發函了。

戴湘儀表示，看著確診數不斷上升的疫情，排隊成群的民眾為了快篩、為了看診PCR而焦頭爛額，我想，政府能做的可以更多，不是只有什麼都是中國大陸打壓，把錯推給別人，讓自己好過，人民並沒有更好過。

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