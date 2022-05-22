誇張畫面曝！大媽逛展場咆哮：非常不專業　竟賞女工讀生1巴掌

記者陳韻如／台北報導

一名女大生在台北國際藝術村（北平東路7號）擔任展場工讀生，沒想到卻在替前來展場的遊客調整VR眼鏡帶子時，遭對方猛賞一巴掌，她當下立刻報警，但對方卻隨即逃離現場，讓她氣得在「Dcard」上PO文，並公開當時的監視器畫面，希望能找出這名動手打人的女子。

▲女子逛展場竟對女工讀生賞巴掌。（圖／翻攝Dcard）

女大生PO文表示，自己在台北國際藝術村（北平東路7號）擔任展場工讀生，「有位女士因為覺得我幫她戴VR眼鏡的帶子是在「打」她，因而大力回賞我一巴掌，其後不斷咆哮咒罵、言語威脅。」當下她立刻走出去請保全報警，但對方聽到她報警後就跑了，警察到場時人已離去，搜了附近也沒看到，因此她立刻醫院拿驗傷單，並赴派出所報案。

透過女大生提供的影片可以看到，動手打人的女子當時與女大生面對面站在展場中，而女子正準備帶上VR眼鏡，女大生便伸手替她調整VR的頭帶，沒想到下一秒，女子竟直接伸手甩了一巴掌，女大生被打後隨即快步離開現場。

▲女大生事後氣得到醫院拿驗傷單，並赴派出所報警。（圖／翻攝Dcard）

由於影片僅有事發當下的片段，有不少網友因此留言詢問事發前的前因後果，女大生事後則更新文章表示，「在賞巴掌事件前，她一來就非常不高興了，原因是我在展場旁的工作區工作，但她以為那邊是休息區，因此大罵我一頓，內容大約是『妳為什麼偷懶...』」等。

女大生進一步說明，當時女子不斷對她咆哮辱罵，她仍忍住不多做回應，且因VR眼鏡在使用前必須先設定，她於是替女子設定後再將眼鏡交給她，但對方卻仍不肯罷休，又是一陣狂罵，「非常不專業、要讓我等眼鏡弄好、連一個眼鏡都不會用，你就這樣幹事情的？」

至於調整頭帶的部分，女大生表示，「我原本沒有要幫她調整帶子，因為也有民眾習慣手拿著（眼鏡蠻重的，會掉），但她看了一下說『你是不用幫我調頭帶是不是？這樣服務？你現在是怎樣？給我黏好來』所以我下個動作就調了頭帶。」但沒想到對方卻認為被打，於是狠狠甩了她一巴掌。

事發後女大生隨即報警，但對方見狀便立即逃離現場，女大生事後也決定報警，並公開影片，希望廣大的網友們能夠替她找到這名動手打人的女子。

對此，中正一警分局回應，女大生22日上午9時許已前往派出所提告，目前警方也依規定受理報案，並且依女大生提供之監視器影像鎖定對象，後續將依傷害罪嫌進行偵辦。